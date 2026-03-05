CANBERRA, Australie, le 5 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec Sa Majesté le roi Abdallah Il de Jordanie.

Les deux dirigeants ont condamné les attaques de missiles et de drones du régime iranien contre des civils au Moyen-Orient. Le premier ministre Carney a exprimé la solidarité du Canada avec la Jordanie face à ces attaques non provoquées et a félicité Sa Majesté pour ses mesures de défense.

De plus, le premier ministre a exprimé sa reconnaissance à Sa Majesté pour la protection des milliers de Canadiens qui vivent en Jordanie et il a évoqué les mesures en cours pour aider les Canadiens à quitter la région. Ils ont tous deux discuté des possibilités de désescalade et des façons d'éviter que le conflit s'aggrave.

Les deux dirigeants ont convenu que les efforts diplomatiques sont essentiels pour éviter que le conflit s'élargisse et s'enlise. Les civils innocents doivent être protégés, et toutes les parties doivent s'engager à parvenir à une entente durable pour mettre fin à la prolifération du nucléaire et à l'extrémisme terroriste.

