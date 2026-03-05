Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
05 mars, 2026, 04:00 ET
OTTAWA, ON, le 5 mars 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
|
Canberra (Australie)
|
8 h 00
|
Le premier ministre s'envolera vers Tokyo, au Japon.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool
|
Tokyo (Japon)
|
16 h 15
|
Le premier ministre arrivera à Tokyo, au Japon.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool
|
19 h 00
|
Le premier ministre prendra part à une cérémonie d'accueil tenue par la première ministre du Japon, Takaichi Sanae.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool
|
19 h 15
|
Le premier ministre rencontrera la première ministre du Japon, Takaichi Sanae.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool au début de la rencontre
|
19 h 40
|
Le premier ministre participera à une cérémonie de signature et fera une déclaration conjointe devant les médias avec la première ministre du Japon, Takaichi Sanae.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Couverture libre pour les représentants des médias accrédités
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article