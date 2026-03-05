OTTAWA, ON, le 5 mars 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Canberra (Australie)



8 h 00 Le premier ministre s'envolera vers Tokyo, au Japon.





Tokyo (Japon)



16 h 15 Le premier ministre arrivera à Tokyo, au Japon.





19 h 00 Le premier ministre prendra part à une cérémonie d'accueil tenue par la première ministre du Japon, Takaichi Sanae.





19 h 15 Le premier ministre rencontrera la première ministre du Japon, Takaichi Sanae.





19 h 40 Le premier ministre participera à une cérémonie de signature et fera une déclaration conjointe devant les médias avec la première ministre du Japon, Takaichi Sanae.





