Le vendredi 6 mars 2026

Cabinet du Premier ministre du Canada

05 mars, 2026, 04:00 ET

OTTAWA, ON, le 5 mars 2026 

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Canberra (Australie)


8 h 00             

Le premier ministre s'envolera vers Tokyo, au Japon.



Note à l'intention des médias :

     •  Prise d'images pool

Tokyo (Japon)


16 h 15           

Le premier ministre arrivera à Tokyo, au Japon.



Note à l'intention des médias :

     •  Prise d'images pool


19 h 00           

Le premier ministre prendra part à une cérémonie d'accueil tenue par la première ministre du Japon, Takaichi Sanae.



Note à l'intention des médias :

     •  Prise d'images pool


19 h 15           

Le premier ministre rencontrera la première ministre du Japon, Takaichi Sanae.



Note à l'intention des médias :

     •  Prise d'images pool au début de la rencontre


19 h 40           

Le premier ministre participera à une cérémonie de signature et fera une déclaration conjointe devant les médias avec la première ministre du Japon, Takaichi Sanae.



Note à l'intention des médias :

     •  Couverture libre pour les représentants des médias accrédités

