CANBERRA, Australie, le 4 mars 2026 /CNW/ - Dans un monde qui change rapidement, le Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous consolidons notre force économique au pays et diversifions nos partenariats à l'étranger. L'Australie est un partenaire naturel dans cette mission. Nous sommes des partenaires de longue date, fiables, dotés d'un système parlementaire commun et partageant le même respect pour la démocratie. Nous sommes des fédérations soutenues par des économies agricoles et des ressources solides, qui ont pour ambition de se diversifier et de bâtir. En collaborant plus étroitement, nous pouvons créer la stabilité, la sécurité et la prospérité pour nos peuples.

Dans cette optique, le premier ministre Mark Carney s'est rendu cette semaine à Sydney et à Canberra, en Australie. À Canberra, le premier ministre Carney a rencontré le premier ministre Anthony Albanese, dans le cadre de la première visite bilatérale d'un premier ministre canadien en Australie depuis près de deux décennies. Les dirigeants ont publié une déclaration conjointe soulignant les nouveaux partenariats en ce qui concerne les investissements, la défense et la sécurité, les minéraux critiques, l'énergie et l'intelligence artificielle (IA). Le premier ministre Carney a également accepté l'invitation de prendre la parole devant le Parlement australien, où il a parlé des liens de longue date entre le Canada et l'Australie et du potentiel des deux pays à stimuler ensemble la croissance économique.

Au cours de cette visite, le Canada a accueilli l'Australie au sein de l'Alliance sur la production de minéraux critiques, une initiative lancée dans le cadre de la présidence canadienne du G7 en 2025 qui vise à accroître la capacité de production et de transformation des minéraux critiques et à diversifier les chaînes d'approvisionnement, de la mine au marché. Le Canada et l'Australie possèdent tous deux d'importantes réserves de minéraux critiques qui sont essentiels à la défense, à la fabrication et aux technologies, notamment les batteries, les automobiles et les systèmes d'IA de demain. Une collaboration accrue avec l'Australie stimulera les investissements bilatéraux, ce qui permettra la création d'emplois bien rémunérés dans le secteur minier, l'exploitation de possibilités relatives à l'énergie propre et le renforcement de la sécurité et de la défense. Les dirigeants ont également lancé un nouveau Partenariat pour l'énergie propre afin de catalyser des débouchés en matière de commerce et d'investissement, de développer les technologies d'énergie propre et de moderniser les réseaux électriques.

L'Australie est le plus grand partenaire du Canada en matière de défense dans la région indo-pacifique. Nous nous concentrons sur le développement de notre relation et l'intensification de notre coopération dans les domaines des exercices militaires, de l'approvisionnement et du renseignement. Afin de renforcer ces liens, la formation du personnel des Forces armées canadiennes (FAC) au système de radar transhorizon dans l'Arctique (A-OTHR) commencera en Australie au milieu de l'année 2026, ce qui permettra au Canada de détecter et de dissuader plus efficacement les menaces dans l'Arctique. Le système A-OTHR est un élément clé du plan canadien de modernisation du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD), qui fournira des alertes précoces avancées, permettra une détection et une prise de décision plus rapides par les FAC en cas de menaces aériennes et assurera une surveillance à longue portée afin de répondre aux besoins du Canada en matière de sécurité nationale et continentale. Le Canada et l'Australie sont également déterminés à explorer des mécanismes concrets pour faciliter le mouvement de l'équipement et du personnel de défense entre les deux pays, ainsi qu'à éliminer les obstacles inutiles à la collaboration sur le plan opérationnel en lançant des discussions sur l'établissement d'une convention sur le statut des forces.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Albanese ont convenu de renforcer la collaboration industrielle afin de favoriser une plus grande intégration de nos secteurs de la défense et d'optimiser l'approvisionnement et l'innovation. À cette fin, le Canada et l'Australie étudient actuellement des options avantageuses pour les deux pays afin de renforcer le commerce dans le domaine de la défense, la collaboration industrielle et la coopération en matière de technologies de pointe. Cela pourrait inclure la réduction des contrôles à l'exportation, le partage réciproque de la propriété intellectuelle et la coproduction de capacités militaires.

Le Canada et l'Australie intensifieront également leur coordination pour lutter contre les réseaux criminels, la contrebande, la manipulation de l'information par des acteurs étrangers et la cybercriminalité. Par ailleurs, ils uniront leurs efforts pour protéger l'Arctique et élargiront leur coopération en matière de gestion des urgences et de réduction des risques de catastrophe. L'ampleur et la profondeur de cette coopération contribueront à garantir que nos responsables de la sécurité, des interventions d'urgence et de l'application de la loi soient parfaitement équipés pour faire face à un large éventail de menaces.

Le Canada et l'Australie renforcent rapidement leurs capacités souveraines en matière d'IA, de calcul et d'autres technologies émergentes. Pour accélérer leurs efforts mutuels, le premier ministre Carney et le premier ministre Albanese ont accueilli favorablement un protocole d'entente sur la sécurité de l'IA. Cet accord permettra une meilleure collaboration entre les instituts de sécurité de l'IA du Canada et de l'Australie, y compris pour l'échange de savoir-faire.

En parallèle, le Canada, l'Australie et l'Inde concluront un protocole d'entente dans le cadre du Partenariat Australie-Canada-Inde pour la technologie et l'innovation, qui officialisera le renforcement de leur collaboration dans le cadre du développement et du déploiement de l'IA. Ainsi, il sera possible de jeter des ponts entre nos industries, de faire progresser des missions commerciales et de favoriser des partenariats entre le secteur public et le secteur privé afin de créer des occasions pour nos entreprises, dont les petites et moyennes entreprises et les entreprises en démarrage.

À Sydney, le premier ministre Carney a salué la signature d'un protocole d'entente visant à approfondir la coopération en matière d'investissement entre les caisses de retraite canadiennes et les fonds de pension australiens. Cette initiative permettra d'éliminer des obstacles à l'investissement et de soutenir des projets d'intérêt national au pays. De plus, elle aidera le Canada à réussir sa mission consistant à mobiliser au total 1 000 milliards de dollars en investissements au cours des cinq prochaines années. Pendant sa visite en Australie, le premier ministre Carney a rencontré des chefs d'entreprise et des dirigeants de fonds de pension australiens qui gèrent collectivement près de 7 000 milliards de dollars de capitaux pour cerner les secteurs clés présentant un immense potentiel d'investissement. Durant la visite, l'IFM a annoncé son intention d'investir jusqu'à 10 milliards de dollars au Canada. Le premier ministre Carney et le premier ministre Albanese ont également convenu de lancer des négociations pour moderniser la convention fiscale entre le Canada et l'Australie. La convention modernisée permettra d'accroître les investissements bilatéraux entre le Canada et l'Australie.

Dans un monde de plus en plus incertain, le Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous attirons des investissements massifs au Canada, augmentons nos partenariats avec des alliés comme l'Australie et bâtissons une économie canadienne plus forte et plus indépendante.

Citation

« Le Canada et l'Australie sont plus que des amis - nous sommes une famille, unis par une histoire, des valeurs et des cultures communes. Alors que le Canada forge de nouveaux partenariats et de nouvelles coalitions à l'étranger, l'Australie est un partenaire naturel dans cette mission. En collaborant étroitement dans les domaines de l'énergie, des minéraux critiques, de l'investissement, de la défense et de l'IA afin d'avancer plus rapidement dans notre mission, nous créerons plus d'occasions pour nos peuples. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agissait de la première visite du premier ministre Carney en Australie depuis son entrée en fonction. Il était accompagné du ministre de la Défense nationale, David J. McGuinty, et du ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne.

La région indo-pacifique est la zone la plus dynamique au monde sur le plan économique. En effet, elle représente plus du tiers du PIB mondial, accueille 54 % de la population mondiale et est la région qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

Cette visite faisait suite au récent séjour du premier ministre en Inde, où il a annoncé un vaste éventail d'initiatives qui permettront de renouveler et d'élargir le partenariat entre le Canada et l'Inde dans les secteurs de l'énergie et des minéraux critiques, de la technologie et de l'IA, des talents et de la culture ainsi que de la défense.

La collaboration entre le Canada et l'Australie relativement aux priorités communes définies au cours de ce voyage sera appuyée par des réunions régulières entre les ministres de l'Économie, de l'Industrie, des Ressources naturelles et de la Défense des deux pays.

À la suite de la signature d'un protocole d'entente entre les caisses de retraite canadiennes et les fonds de pension australiens, le Canada a invité des représentants de ces derniers à se rendre au Canada afin de cerner des occasions d'investissement, notamment dans le domaine de l'IA et des technologies de pointe.

En 2025, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et l'Australie s'élevait à 7,8 milliards de dollars, tandis que le commerce bilatéral de services était évalué à 4,6 milliards de dollars. En 2024, l'Australie était la principale destination des investissements directs canadiens dans la région indo-pacifique, avec un total de 58,8 milliards de dollars, tandis que les investissements directs australiens au Canada atteignaient 27 milliards de dollars. En raison de son orientation marquée vers l'Asie et de son climat commercial favorable, l'Australie est considérée comme un tremplin vers les marchés de l'Asie du Sud-Est par de nombreuses entreprises canadiennes.

Le Canada et l'Australie adhèrent tous deux à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), un accord de libre-échange qui représente 595 millions de consommateurs et 1 % du PIB mondial.

Relations Canada-Australie

