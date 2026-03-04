CANBERRA, Australie, le 4 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese, à Canberra, durant sa première visite officielle en Australie.

Les dirigeants ont réaffirmé la relation bilatérale solide entre le Canada et l'Australie, et ont discuté des principaux secteurs où il serait judicieux d'accroître le commerce et la coopération, dont ceux de l'énergie, des minéraux critiques, de la défense et de l'intelligence artificielle.

Ils ont salué la collaboration croissante entre les fonds de pension canadiens et les caisses de retraite australiennes, une collaboration qui contribue à la réalisation de l'objectif du Canada de dégager 1 000 milliards de dollars d'investissements au cours des cinq prochaines années. Ils ont également souligné les progrès accomplis dans la modernisation de la Convention fiscale entre le Canada et l'Australie et ont annoncé de nouvelles discussions économiques officielles au niveau ministériel qui permettront d'approfondir la collaboration en matière d'investissement, d'harmonisation réglementaire et de sécurité économique. Les dirigeants ont discuté des moyens de favoriser les investissements conjoints dans des projets d'intérêt national. Le premier ministre Carney a invité les caisses de retraite australiennes à se rendre au Canada cette année afin de faire avancer ces efforts.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Albanese ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une région indo-pacifique libre et ouverte. Ils ont convenu de renforcer leur coopération en matière de défense et de sécurité afin de promouvoir la stabilité, la sécurité et la prospérité dans toute la région et dans les deux pays. Pour ce faire, des réunions des ministres de la Défense seront tenues régulièrement et le dialogue entre hauts fonctionnaires sera amélioré afin de favoriser une collaboration pragmatique.

Les premiers ministres ont souligné l'importance de renforcer les liens institutionnels et d'instaurer un dialogue régulier de haut niveau afin d'améliorer les relations bilatérales et d'accélérer la réalisation des objectifs stratégiques, économiques et de sécurité que les deux pays ont en commun.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Albanese ont convenu de rester en contact étroit à mesure que les deux pays réalisent ce programme ambitieux.

