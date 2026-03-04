CANBERRA, Australie, le 4 mars 2026 /CNW/ -

1. Le premier ministre d'Australie, l'honorable Anthony Albanese (député), a accueilli le premier ministre du Canada, le très honorable Mark Carney (député), à Canberra à l'occasion de sa première visite officielle en Australie en tant que premier ministre. Ils ont reconnu le peuple Ngunnawal comme gardiens traditionnels des terres sur lesquelles la réunion a eu lieu et ont reconnu les personnes et les familles qui ont des liens au Territoire de la Capitale australienne et de la région.

2. Les premiers ministres ont reconnu les valeurs communes qui sous-tendent le partenariat étroit entre l'Australie et le Canada, notamment la démocratie parlementaire, le multiculturalisme, l'égalité devant la loi et le respect des cultures et des connaissances des peuples des Premières Nations. Ils ont salué le 40e anniversaire de l'Accord sur le partage de services consulaires entre le Canada et l'Australie - un partenariat novateur qui élargit la portée des lieux dans lesquels nos citoyens peuvent accéder à un soutien consulaire dans le monde entier et constitue une démonstration concrète de la profonde confiance entre nos deux pays. Ils ont réaffirmé l'alignement stratégique étroit de l'Australie et du Canada ainsi que leur engagement ferme envers l'entretien d'une relation ouverte, le maintien d'une région Indo-Pacifique stable et prospère et la création d'un monde gouverné par des droits et des règles, et non par la peur ou la force.

3. Les premiers ministres ont reconnu les enjeux auxquels l'Australie et le Canada sont confrontés dans un environnement géostratégique en détérioration. Ils ont mis l'accent sur les risques croissants pour la stabilité régionale et mondiale, ainsi que pour la résilience économique et la sécurité nationale, liés à l'intensification de la concurrence stratégique. Les premiers ministres ont reconnu que l'amitié étroite et durable entre l'Australie et le Canada constitue une fondation solide pour une collaboration stratégique renforcée alors que nous cherchons à promouvoir et protéger nos intérêts nationaux dans un environnement mondial complexe.

Faire progresser la sécurité économique et la prospérité

4. Les premiers ministres ont souligné que la construction d'économies nationales fortes, soutenues par un commerce mondial équitable, ouvert et prévisible, est fondamentale pour permettre une plus grande prospérité pour les deux pays. Ils ont accueilli la 10e édition du Forum de leadership économique Australie-Canada qui se tiendra prochainement à Vancouver en mai de cette année et ont reconnu la contribution précieuse qui découle du réseautage entre des dirigeants d'entreprise des deux pays. Les premiers ministres ont souligné les défis sans précédent pour les cadres économiques mondiaux qui ont soutenu notre prospérité commune pendant des décennies. Ils ont chargé leurs ministres de travailler étroitement ensemble et avec d'autres pour relever ces défis.

5. Les premiers ministres ont convenu d'établir des pourparlers officiels entre les ministres du portefeuille économique dès que possible, et régulièrement, afin de cerner des voies et des projets pour approfondir la coopération et faire avancer une vision commune de prospérité, de sécurité et de résilience au pays et dans la région Indo-Pacifique.

Les réunions du trésorier australien et du ministre canadien des Finances et du Revenu national, soutenues par des hauts fonctionnaires, viseront à renforcer la collaboration en matière de taxes et d'investissement bilatéral, à discuter de la sécurité économique et des développements macroéconomiques clés et à travailler ensemble sur des réformes économiques visant à renforcer la résilience interne.

Les réunions des ministres de l'Industrie, soutenues par des hauts fonctionnaires, viseront à renforcer la coopération en matière de politique industrielle et de sécurité économique.

6. Les premiers ministres se sont engagés à promouvoir la coopération entre les organismes de réglementation afin de faciliter l'accès à des intrants agricoles sûrs, efficaces et efficients, y compris les fourrages, les engrais, les produits de protection des cultures et les technologies de lutte antiparasitaire, dans les deux pays. Ces ententes concernant les intrants visent à tirer parti des évaluations environnementales, sanitaires et de sécurité menées par l'un ou l'autre pays pour soutenir l'autorisation de produits favorisant la prospérité économique et la sécurité alimentaire, et renforcer le commerce, tout en assurant la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement.

7. Les premiers ministres se sont engagés à moderniser la convention fiscale Australie-Canada afin de favoriser un investissement accru, y compris des investissements conjoints, dans des projets de construction nationale dans les deux pays. Les deux pays ont convenu de donner la priorité aux négociations. En tant que deux pays disposant de grands fonds de pension, les premiers ministres ont accueilli favorablement une collaboration renforcée entre les secteurs financiers de l'Australie et du Canada, y compris un protocole d'entente entre Industry Funds Management (IFM), les fonds de pension canadiens et les fonds australiens de pension de retraite signé à Sydney le 4 mars, ainsi qu'une invitation à une délégation principale des fonds australiens de pension de retraite à visiter le Canada en 2026.

8. Les premiers ministres ont accueilli la signature du nouveau partenariat Australie-Canada pour l'énergie propre. Grâce à ce partenariat, l'Australie et le Canada renforceront leur coopération afin de débloquer de nouvelles possibilités commerciales et d'investissement bidirectionnelles dans les secteurs de l'énergie propre, de peaufiner les technologies d'énergie propre, de moderniser les réseaux électriques et de construire des chaînes d'approvisionnement en énergie propre sécuritaires et durables. Cette collaboration contribuera à créer des emplois, stimuler la croissance économique et réduire les émissions dans les systèmes énergétiques alors que les deux pays progressent vers la carboneutralité. Ce partenariat viendra également compléter la coopération existante entre l'Australie et le Canada sur le climat et l'énergie, notamment par le rôle de l'Australie en tant que présidente des négociations de la COP31.

9. Afin de protéger les communautés contre les dangers et de promouvoir les possibilités offertes par l'intelligence artificielle (IA), les dirigeants ont salué le renforcement de la collaboration entre l'institut de sécurité de l'IA de l'Australie et l'Institut canadien de sécurité de l'intelligence artificielle dans le cadre d'un nouveau protocole d'entente. Ce protocole d'entente permettra d'approfondir l'échange d'information sur les technologies d'IA, de mener des travaux conjoints pour faire progresser l'évaluation, la mesure et l'atténuation de l'IA, ainsi que de faciliter les échanges de talents entre les deux pays.

10. Les dirigeants se sont entendus pour que le Canada et l'Australie explorent les possibilités d'améliorer la coopération en matière de réglementation et de renforcer la collaboration dans les secteurs d'intérêt commun. Ils ont souligné l'importance de poursuivre le dialogue entre les autorités de réglementation afin de mettre en commun les pratiques exemplaires, de favoriser l'harmonisation lorsque cela est approprié et de cerner les secteurs où la coopération pourrait contribuer à renforcer la sécurité économique et à promouvoir une croissance inclusive et durable. Les dirigeants ont souligné que ces travaux exploratoires demeureront souples et non contraignants, ce qui permettra aux deux pays de faire progresser la coopération à un rythme et dans une mesure qui tiennent compte de leurs priorités communes.

11. Les dirigeants ont salué le renouvellement du contrat de préparation conclu entre l'Agence de la santé publique du Canada et CSL Seqirus pour la livraison de jusqu'à 15 millions de doses de vaccin antigrippal à adjuvant à base de cellules, provenant de l'usine de fabrication de CSL à Victoria, en Australie, en cas de déclaration d'une pandémie de grippe. Ce contrat de préparation à la pandémie contribuera à protéger les Canadiennes et les Canadiens contre de futures pandémies et démontre comment la collaboration scientifique et sanitaire entre l'Australie et le Canada soutient notre sécurité sanitaire et économique, la résilience des chaînes d'approvisionnement et la préparation aux pandémies. Les dirigeants se sont également réjouis de la signature, le 5 mars 2026, d'un protocole d'entente entre le Business Council of Australia et le Conseil canadien des affaires afin de faciliter les échanges commerciaux et les investissements et de favoriser un engagement constructif des chefs d'entreprise.

12. Les dirigeants se sont félicités des progrès réalisés dans le cadre du partenariat Australie-Canada-Inde pour la technologie et l'innovation et ont pris acte de la récente réunion des ministres des trois pays responsables de l'IA en marge du Sommet sur l'IA à New Delhi. Ils ont convenu d'élaborer un plan de travail conjoint pour faire progresser la coopération concrète entre les trois pays à l'égard de l'intelligence artificielle et des technologies numériques et ont souligné la possibilité d'approfondir leur collaboration dans les secteurs de l'infrastructure numérique, de la fabrication de semi-conducteurs et de matériel électronique, du calcul de haute performance, de l'Internet des objets, de la cybersécurité et des entreprises en démarrage. Les dirigeants ont en outre convenu de renforcer leurs échanges sur le plan stratégique et celui de la réglementation pour promouvoir la souveraineté, l'inclusivité, l'accessibilité et la fiabilité de l'IA, encourager l'adoption de l'IA et les partenariats connexes entre entreprises et de favoriser le renforcement conjoint des capacités grâce au renforcement des compétences, à la formation et à l'échange de connaissances en faveur de la fiabilité de leur secteur de l'innovation et de résultats tangibles. Les dirigeants ont salué l'encadrement de ces travaux grâce à la signature d'un protocole d'entente trilatéral entre l'Australie, le Canada et l'Inde sur la coopération en matière de technologies et d'innovation.

Renforcement des intérêts mutuels en matière de minéraux critiques

13. Les dirigeants ont souligné les forces combinées de l'Australie et du Canada en tant que grands producteurs mondiaux de minéraux critiques et se sont engagés à travailler en partenariat de manière plus concrète afin de faire progresser leurs intérêts mutuels et de promouvoir le dynamisme des chaînes d'approvisionnement mondiales des minéraux critiques. Les dirigeants se sont engagés à adopter une position commune à l'égard de divers enjeux de taille concernant les minéraux critiques. Ils travailleront de concert pour faire en sorte que les marchés émergents adoptent l'engagement des deux pays à l'égard des échanges commerciaux équitables et ouverts et des normes élevées en matière d'environnement et de travail. De plus, les dirigeants étaient ravis de confirmer que l'Australie avait aussi adhéré à l'Alliance sur la production de minéraux critiques, une initiative du G7.

14. Les dirigeants se sont engagés à resserrer et à approfondir la collaboration à l'égard des investissements et des normes en matière de minéraux critiques ainsi qu'entre la Réserve stratégique de minéraux critiques de l'Australie et le Fonds souverain pour les minéraux critiques du Canada. Ils ont salué la signature de la Déclaration d'intention conjointe du Canada et de l'Australie concernant la coopération dans le secteur des minéraux critiques en novembre 2025, dans le cadre de laquelle l'Australie et le Canada collaborent pour renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement. Les dirigeants étaient ravis de confirmer que les ministres des Ressources allaient se rencontrer chaque année pour faire progresser les domaines de coopération, comme le prévoit la Déclaration d'intention conjointe.

15. Les dirigeants ont réitéré leur engagement à échanger de l'expertise technique liée à la cartographie des gisements de minéraux critiques ainsi qu'aux capacités d'extraction et de transformation, ce qui permettra de renforcer le secteur des minéraux critiques et de favoriser la croissance des deux pays.

16. Les dirigeants ont salué l'élaboration du projet pilote Canada-Australie sur les compétences minières, en collaboration avec des intervenants de l'industrie, des établissements universitaires et des partenaires gouvernementaux du Canada et de l'Australie. Ce projet vise à lutter contre les pénuries de main-d'œuvre qualifiée et à favoriser l'expansion de la production de minéraux critiques chez les Alliés.

Resserrement de la coopération en matière de défense et de sécurité

17. Conscients des graves problèmes de sécurité de notre époque et du rapprochement important entre la sécurité de la région indo-pacifique et celle de la région euro-atlantique, les dirigeants ont convenu d'améliorer la coopération en matière de défense et de sécurité, notamment par l'établissement d'une rencontre bisannuelle des ministres de la défense. Les ministres de la défense se serviront des résultats des discussions tenues régulièrement par leurs hauts fonctionnaires au sujet de façons de mieux collaborer au chapitre de la défense, en dissuadant les menaces envers nos intérêts communs en matière de sécurité et de renseignement, afin de maintenir la paix et la sécurité internationales.

18. Les dirigeants ont réaffirmé leur engagement envers la collaboration entre l'Australie et le Canada en matière de développement de la technologie des radars transhorizon (OTHR) afin de soutenir la mise en place d'un système OTHR dans l'Arctique canadien, en combinant la technologie de pointe du système australien Jindalee Operational Radar Network (JORN) et l'expertise canadienne dans l'exploitation de radars à haute fréquence dans l'Arctique. Les dirigeants se sont réjouis de la formation prochaine de techniciens canadiens à l'utilisation du système radar en Australie et ont salué les progrès concrets accomplis en vue de la finalisation d'un accord intergouvernemental. Dans le cadre de cette initiative commune, les dirigeants ont réaffirmé leur intention de développer conjointement des technologies de pointe et de la propriété intellectuelle dans le cadre de notre relation stratégique toujours plus étroite, ce qui profitera à long terme à nos deux bases industrielles de défense.

19. Les dirigeants ont souligné la valeur du partenariat de longue date entre l'Australie et le Canada en matière de science, de technologie et d'innovation dans le domaine de la défense et de la sécurité, et se sont engagés à poursuivre leur coopération pour faire face aux technologies émergentes et perturbatrices. Ils ont également reconnu la nécessité de créer les conditions d'une collaboration industrielle plus harmonieuse dans le domaine de la défense. À cette fin, l'Australie et le Canada continueront d'explorer des options mutuellement avantageuses pour faciliter la collaboration en matière de capacités militaires avancées, renforcer le commerce de la défense, stimuler l'innovation en matière de recherche et développement et la coopération scientifique et technologique, tout en soulignant l'importance de l'industrie de la défense et des biens à double usage pour nos économies nationales, alors que les deux pays renforcent leurs capacités de défense.

20. Les dirigeants se sont engagés à chercher des occasions d'améliorer et d'officialiser l'interopérabilité et la réalisation d'activités militaires combinées dans la région indo-pacifique afin de soutenir la liberté de navigation et de survol, et à approfondir la coopération en matière de renseignement, notamment par des échanges réguliers de personnel et une formation renforcée sur des plateformes communes. À cette fin, les discussions ministérielles porteront sur des mécanismes concrets visant à faciliter la circulation du personnel et du matériel de défense entre nos pays et à supprimer les obstacles inutiles à la collaboration opérationnelle.

21. Les dirigeants ont salué la coopération étroite en matière de sécurité frontalière, de maintien de l'ordre et d'application de la loi, notamment les efforts déployés pour lutter contre le trafic illicite et la criminalité transnationale tout en facilitant la circulation sécuritaire des marchandises et des voyageurs légitimes, et se sont félicités de l'entrée en vigueur en 2026 de l'accord d'assistance mutuelle en matière douanière entre le Canada et l'Australie.

22. Les dirigeants ont également convenu de poursuivre leur coopération pour lutter contre les menaces émergentes telles que la manipulation de l'information étrangère et d'autres formes d'ingérence étrangère, tant au niveau bilatéral que multilatéral, par l'entremise du Mécanisme de réponse rapide du G7. Ces efforts permettront à l'Australie et au Canada d'exercer leur influence collective en faveur de la stabilité régionale.

Renforcer les institutions, bâtir des communautés résilientes

23. Reconnaissant les contributions des pompiers canadiens et australiens aux deux pays, les dirigeants ont discuté des efforts visant à renforcer la résilience et la préparation aux catastrophes et ont salué la déclaration d'intention conjointe entre la National Emergency Management Agency (NEMA) et Sécurité publique Canada, qui renforce le protocole d'entente existant sur la gestion des urgences et la réduction des risques de catastrophe et offre des possibilités de coopération en matière de formation et de perfectionnement, d'échange d'information et de collaboration dans le domaine de la recherche et de l'innovation.

24. Les dirigeants ont convenu de faire progresser la coopération spatiale civile, en s'appuyant sur le protocole d'entente existant entre l'Agence spatiale canadienne et l'Australian Space Agency, notamment en collaborant à des missions d'observation de la Terre, qui permettront de surveiller les feux de forêt à l'échelle internationale grâce à l'imagerie satellite et à l'échange de données.

25. Les dirigeants ont convenu de redynamiser l'Initiative de politique publique Canada-Australie afin de favoriser les échanges entre hauts fonctionnaires sur des questions politiques prioritaires, notamment la modernisation du gouvernement et la cohésion sociale, les méfaits en ligne et la confiance dans les institutions démocratiques.

26. Les dirigeants ont salué la collaboration sur les priorités communes en matière de sciences polaires, notamment dans les domaines des systèmes climatiques, de la biodiversité, des incidences sur l'homme et de la coordination de la surveillance de l'environnement. Le renforcement de l'engagement annuel des hauts fonctionnaires permettra de faire progresser la coopération sur les questions stratégiques dans les régions polaires.

