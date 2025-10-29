SINGAPOUR, Le 29 oct. 2025 /CNW/ - Le contexte commercial mondial évolue rapidement. Le nouveau gouvernement du Canada se concentre à transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte et plus résiliente face aux chocs mondiaux. À cette fin, le premier ministre Mark Carney a récemment annoncé la nouvelle mission ambitieuse du gouvernement consistant à doubler nos exportations vers des pays autres que les États-Unis au cours de la prochaine décennie.

Aujourd'hui, le premier ministre Carney a conclu sa visite à Singapour, où il a rencontré le premier ministre Lawrence Wong pour discuter des possibilités de renforcer les partenariats dans les domaines du commerce, de l'énergie, de la défense et de la technologie. Les dirigeants ont discuté des progrès réalisés à l'égard de la conclusion d'un accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE en 2026, lequel ouvrira de nouveaux marchés et offrira de nouvelles possibilités aux travailleurs et aux entreprises du Canada dans toute la région indo-pacifique.

Au cours de sa visite, le premier ministre a rencontré de hauts dirigeants d'entreprises et de grands investisseurs afin d'explorer des occasions d'accroître les investissements dans les entreprises du Canada. Singapour est la plus grande source d'investissements directs étrangers du Canada en Asie du Sud-Est, avec un investissement de 7,8 milliards de dollars en 2024.

Le premier ministre a visité les installations de l'opérateur portuaire PSA International, l'un des carrefours commerciaux les plus actifs au monde et l'un des principaux investisseurs dans les terminaux au Canada. Il a rencontré ses dirigeants afin de discuter de la possibilité de forger de nouveaux partenariats pour faire croître les capacités d'exportation du Canada. Dans un monde qui évolue rapidement, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qui est à sa portée : bâtir une économie forte propulsée par des travailleurs canadiens qualifiés, des industries concurrentielles et des partenariats commerciaux internationaux et diversifiés.

Citation

« Une mission fondamentale du Budget 2025 est de stimuler des investissements sans précédent au Canada au cours des cinq prochaines années. Pour y parvenir, nous travaillons sans relâche à créer les conditions propices pour bâtir chez nous et renforcer nos partenariats internationaux. Singapour possède une économie dynamique en pleine croissance, dont les liens avec le Canada sont étroits. Il existe d'énormes possibilités pour nos travailleurs et nos entreprises ici et dans toute la région indo-pacifique, et nous allons en tirer parti. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Cette visite à Singapour faisait partie de la première visite officielle du premier ministre Carney dans la région indo-pacifique.

En 2024, le commerce des services entre le Canada et Singapour s'élevait à 4,6 milliards de dollars et le commerce bilatéral de marchandises atteignait 3,7 milliards de dollars.

Les principales exportations canadiennes vers Singapour comprennent les ressources énergétiques, l'électronique, le matériel aérospatial et les instruments de précision, avec de nouveaux débouchés dans les domaines du nucléaire, de l'agroalimentaire et des minéraux critiques.

Singapour est la principale source d'investissement direct étranger du Canada en Asie du Sud-Est, avec un total de 7,8 milliards de dollars pour la seule année 2024.

Le Canada et Singapour marquent cette année 60 ans de relations bilatérales.

Produits connexes

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]