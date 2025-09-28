LONDRES, le 28 sept. 2025 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a conclu sa visite au Royaume-Uni. Le premier ministre a rencontré plusieurs chefs de gouvernement ainsi que des dirigeants d'entreprises et du secteur de l'investissement afin d'approfondir les relations commerciales et de créer de nouvelles possibilités économiques pour les entreprises et les travailleurs canadiens.

Devant l'instabilité croissante à l'échelle mondiale, le Canada entend renforcer et diversifier ses partenariats internationaux afin de consolider la vigueur et la résilience de son économie. Au cours de sa visite, le premier ministre Carney a rencontré les premiers ministres du Royaume-Uni, de l'Australie, de l'Espagne et de l'Islande afin de resserrer les liens en matière de commerce et de sécurité, et de faire progresser la collaboration à l'égard de priorités mondiales cruciales liées à la sécurité, notamment l'instauration d'une paix durable en Europe, particulièrement en Ukraine, et au Moyen-Orient. Le premier ministre a également rencontré des dirigeants étrangers du secteur de l'investissement et du capital privé afin de les inciter à investir au Canada.

Pendant son séjour à Londres, le premier ministre a participé au Sommet mondial pour l'action et le progrès, où il s'est joint à d'autres dirigeants mondiaux afin de mettre en commun et de promouvoir des politiques qui favorisent une croissance économique durable. Ils se sont penchés sur les mesures à prendre pour s'assurer que les travailleurs ont les moyens d'agir et les ressources nécessaires pour prospérer dans ce contexte géopolitique transformé.

Pour conclure sa visite, le premier ministre Carney a assisté à la finale de la Coupe du monde de rugby où il a encouragé l'équipe canadienne féminine, qui a décroché la médaille d'argent - un résultat historique dans ce tournoi.

« Le Canada possède ce dont le monde a besoin et les valeurs auxquelles tant de gens aspirent. Dans le contexte de la mise en place, avec nos partenaires, d'un nouveau système international fondé sur des règles, le Canada se trouve en bonne position pour prospérer. Nous diversifierons nos partenariats internationaux, resserrerons nos liens avec des alliés fiables et, ensemble, nous créerons de nouvelles possibilités économiques prometteuses pour les entreprises et les travailleurs canadiens. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

