Montréal (Québec)

10 h 15

Le premier ministre visitera une chaîne de fabrication et de production.

10 h 30

Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité, créer de la prospérité et renforcer l'autonomie stratégique.

