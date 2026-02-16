OTTAWA, ON, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui la nomination de l'honorable Janice Charrette au poste de négociatrice commerciale en chef du Canada auprès des États-Unis.

Mme Charette apporte avec elle quatre décennies d'expérience dans les domaines des politiques publiques et de la diplomatie. Elle a occupé des postes de haut niveau dans la fonction publique canadienne, notamment à deux reprises les fonctions de greffière du Conseil privé et secrétaire du Cabinet. Elle a également représenté les intérêts du Canada à l'étranger, notamment en tant que haute-commissaire au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

En étroite collaboration avec l'ambassadeur du Canada aux États-Unis, Mark Wiseman, Mme Charette agira à titre de conseillère principale auprès du premier ministre et du ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, Dominic LeBlanc, dans le cadre du prochain examen commercial de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) et du renforcement des relations commerciales et d'investissement entre le Canada et les États-Unis.

Le premier ministre tient à exprimer sa profonde gratitude à Kirsten Hillman pour son immense contribution en tant que négociatrice commerciale en chef du Canada, en plus des responsabilités qui lui incombent en tant qu'ambassadrice du Canada aux États-Unis. L'ambassadrice Hillman a défendu avec détermination les valeurs et les intérêts du Canada et s'est employée à assurer un avenir meilleur aux travailleurs canadiens.

Citation

« Forte de quatre décennies d'expérience dans le domaine des politiques publiques et de la diplomatie, Janice Charette apporte un leadership extraordinaire, un savoir-faire et un engagement profond à la promotion des intérêts du Canada. En tant que négociatrice commerciale en chef, elle fera valoir les intérêts canadiens et renforcera les relations commerciales et d'investissement au profit des travailleurs et des industries du Canada et des États-Unis. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

L'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) est entré en vigueur le 1 er juillet 2020 pour une durée de 16 ans. Il prévoit une disposition exigeant la tenue d'un examen conjoint à compter de son sixième anniversaire, le 1 er juillet 2026.

juillet 2020 pour une durée de 16 ans. Il prévoit une disposition exigeant la tenue d'un examen conjoint à compter de son sixième anniversaire, le 1 juillet 2026. Le Canada et les États-Unis entretiennent l'une des relations commerciales les plus importantes au monde. En effet, plus de 3,5 milliards de dollars de biens et services traversent la frontière chaque jour. Par ailleurs, plus de 85 % des marchandises échangées entre le Canada et les États-Unis sont exemptes de droits de douane en vertu de l'ACEUM.

Note biographique

