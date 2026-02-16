OTTAWA, ON, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer.

Le premier ministre Carney a remercié le premier ministre Starmer pour ses condoléances à la suite de la terrible fusillade survenue la semaine dernière à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique.

Les premiers ministres ont discuté des partenariats économiques et de sécurité en plein essor entre le Canada et le Royaume-Uni, notamment de leur collaboration accrue en matière de commerce. Ils ont évoqué les progrès réalisés par le groupe de travail structuré du Royaume-Uni et du Canada sur les questions économiques et commerciales dans les domaines du commerce numérique, des minéraux critiques et des infrastructures souveraines d'intelligence artificielle. Ils ont aussi discuté des pourparlers en cours entre l'Union européenne et les parties à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

Le premier ministre Carney a souligné les efforts déployés pour mettre sur pied la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience, qui fournirait un financement pluriannuel à faible coût pour les initiatives de défense et de sécurité. Il a mis l'accent sur le potentiel qu'a la Banque de mobiliser des capitaux privés pour financer les entreprises du secteur de la défense et de la sécurité tout au long de la chaîne d'approvisionnement, créant ainsi d'énormes opportunités pour les travailleurs et les entreprises. Les premiers ministres ont convenu de demander à leurs équipes de travailler ensemble à l'avancement de cet objectif et à l'harmonisation des efforts du Canada et du Royaume-Uni.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Starmer ont convenu de rester en contact étroit.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]