NEW YORK, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Le système international en est à un point de bascule. Cette période de profonde transformation amène de nouveaux défis auxquels le Canada s'attaque, ainsi que des occasions qu'il est bien placé pour saisir. Dans ce moment crucial, le Canada se renforce à l'intérieur de ses frontières, diversifie ses partenariats à l'étranger et noue tout un éventail de nouveaux partenariats en faveur de ses intérêts.

Cette semaine, le premier ministre Mark Carney a pris part à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, où il a fait progresser des missions essentielles afin de créer de nouvelles possibilités pour les travailleurs canadiens et de renforcer notre collaboration avec des partenaires et alliés fiables à travers le monde.

Afin de diversifier les relations diplomatiques, commerciales et d'investissement du Canada, le premier ministre a rencontré des dirigeants provenant d'Asie, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique latine et des Caraïbes. Il a mis en lumière le travail réalisé par le Canada pour accélérer la réalisation de projets d'intérêt national et étendre les marchés d'exportation, notre attachement au libre-échange et à un accès équitable aux marchés, ainsi que les occasions qui se présentent d'offrir des carrières de grande qualité aux travailleurs du Canada à mesure que nous nouerons et renforcerons nos liens d'investissements avec les pays partenaires.

À l'Assemblée générale des Nations Unies, le premier ministre Carney a annoncé une nouvelle aide internationale s'élevant à 207 millions de dollars. Cette aide vise à améliorer la nutrition des enfants dans le monde, à lutter contre les changements climatiques et à renforcer la biodiversité. Les projets menés au moyen de ces fonds aideront nos partenaires sur la scène internationale à relever des défis communs et créeront de nouvelles occasions de partenariats dans d'autres secteurs.

Le Canada a également annoncé un financement de 60 millions de dollars pour soutenir les efforts multilatéraux visant à stabiliser la situation en Haïti. Ce financement comprend :

40 millions de dollars pour soutenir les efforts internationaux en matière de sécurité en Haïti.

20 millions de dollars afin de lutter contre la criminalité organisée transnationale dans la région, notamment le trafic d'armes à feu et de drogues.

Le premier ministre a participé à des sommets et des forums qui ont permis de faire avancer d'importantes missions :

À la Conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États, il a affirmé la reconnaissance officielle par le Canada de l'État de Palestine et, ce faisant, le soutien du Canada à l'égard d'une solution à deux États visant à bâtir une paix durable au Moyen-Orient. Rappelant l'urgence de parvenir à une résolution pacifique du conflit, le premier ministre a réitéré les appels du Canada en faveur d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza , de la libération de tous les otages, de la protection des civils et de l'augmentation rapide de l'apport d'aide humanitaire. Il a aussi annoncé plus de 47 millions de dollars en nouveaux fonds afin de renforcer la résilience économique, les systèmes judiciaires, les structures de gouvernance et les efforts de démocratisation en Cisjordanie et à Gaza , ce qui porte le financement canadien accordé à l'acheminement d'une aide vitale en Cisjordanie et à Gaza à plus de 400 millions de dollars.

Aux côtés du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, le premier ministre Carney a coprésidé une réunion visant à mobiliser la communauté internationale autour du retour, de la réintégration et de la réhabilitation en toute sécurité des enfants ukrainiens déportés illégalement ou enlevés de force par la Fédération de Russie. Au cours de la réunion, les dirigeants ont convenu d'accélérer le travail vers l'atteinte de cet objectif et de veiller à ce que la dimension humaine de la guerre d'agression illégale de la Russie demeure au cœur de l'effort de paix. Le premier ministre et le président continueront à défendre les intérêts des enfants par l'intermédiaire de la Coalition internationale pour le retour des enfants ukrainiens, laquelle est codirigée par le Canada et l'Ukraine.

, , le premier ministre Carney a coprésidé une réunion visant à mobiliser la communauté internationale autour du retour, de la réintégration et de la réhabilitation en toute sécurité des enfants ukrainiens déportés illégalement ou enlevés de force par la Fédération de Russie. Au cours de la réunion, les dirigeants ont convenu d'accélérer le travail vers l'atteinte de cet objectif et de veiller à ce que la dimension humaine de la guerre d'agression illégale de la Russie demeure au cœur de l'effort de paix. Le premier ministre et le président continueront à défendre les intérêts des enfants par l'intermédiaire de la Coalition internationale pour le retour des enfants ukrainiens, laquelle est codirigée par le Canada et l' . En tant que président du G7, le premier ministre prononcera une allocution au premier Sommet biennal pour une économie mondiale durable, inclusive et résiliente le 24 septembre. Il y affirmera que le Canada appuie la coopération multilatérale pouvant aider les pays en développement à accéder à du financement abordable et faire avancer les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Au Sommet du G7 de Kananaskis plus tôt cette année, le Canada a annoncé une somme de 391,3 millions de dollars pour accélérer les projets de croissance économique et de développement dans le monde.

Au cours de sa visite, le premier ministre Carney a rencontré le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et a réitéré l'engagement du Canada à l'égard de la vigueur et de l'efficacité des Nations Unies afin qu'elles puissent relever les défis actuels et à venir tandis que nous nous efforcerons d'obtenir des résultats concrets pour la population canadienne et les gens de partout ailleurs.

Citations

« Le Canada est un pays déterminé et ambitieux qui se montre à la hauteur des défis d'une nouvelle ère et contribue à bâtir un monde où la prospérité est partagée, où la sécurité est collective et où la paix est durable. À l'heure où les Nations Unies se tournent vers les 80 prochaines années, le Canada bâtit son économie, diversifie ses relations commerciales et investit dans sa défense, pour être en mesure de mener ses partenaires dans une nouvelle ère de coopération internationale. Dans cette nouvelle ère, le leadership du Canada ne sera plus défini par la force de ses valeurs, mais bien par la valeur de sa force. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« En ce 80e anniversaire des Nations Unies, le Canada s'engage à démontrer l'importance d'un leadership fondé sur des principes. À une époque où le multilatéralisme est mis à rude épreuve, le Canada continue de défendre avec vigueur la Charte des Nations Unies, les droits de la personne, le libre-échange, ainsi que la paix et la sécurité dans le monde. Nous ne nous contentons pas d'adhérer à ces valeurs : nous sommes prêts à jouer un rôle de premier plan dans leur promotion. »

-- L'hon. Anita Anand, ministre des Affaires étrangères

« Cette Assemblée générale des Nations Unies survient à un moment déterminant pour le monde. Le premier ministre Carney et la ministre Anand contribuent grandement à faire valoir les intérêts et les valeurs du Canada sur plusieurs plans, et à cet égard, ils ont abordé un très grand nombre de questions avec doigté et conviction. »

-- Bob Rae, ambassadeur et représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies

Faits saillants

Le premier ministre Carney était accompagné à l'Assemblée générale des Nations Unies par la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand .

. Sous le thème « Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains », l'Assemblée générale des Nations Unies de cette année coïncide avec le 80 e anniversaire de la fondation des Nations Unies.

anniversaire de la fondation des Nations Unies. Le Canada contribue activement aux Nations Unies depuis la création de celles-ci, notamment en tant que septième donateur en importance, avec une contribution approximative de plus de 2,2 milliards de dollars en 2023 à l'appui d'initiatives visant à faire progresser le développement durable, à promouvoir les droits de la personne et à préserver la paix et la sécurité dans le monde. Le Canada accueille également l'Organisation de l'aviation civile internationale, une institution spécialisée des Nations Unies.

Le Canada copréside avec l'Ukraine la Coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainiens. La Coalition coordonne les efforts conjoints et la coopération entre l'Ukraine et les États partenaires pour résoudre le problème de la déportation illégale et du transfert forcé d'enfants ukrainiens par la Russie. Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Canada et l'Ukraine ont salué l'adhésion d'Andorre et de l'Union européenne à la Coalition.

copréside avec l' la Coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainiens. La Coalition coordonne les efforts conjoints et la coopération entre l' et les États partenaires pour résoudre le problème de la déportation illégale et du transfert forcé d'enfants ukrainiens par la Russie. l'Assemblée générale des Nations Unies, le Canada et l' ont salué l'adhésion d'Andorre et de l'Union européenne à la Coalition. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l' Ukraine par la Russie en février 2022, le Canada a fourni une aide multiforme de près de 22 milliards de dollars à l' Ukraine . Cette aide comprend l'allocation récente de 2 milliards de dollars en nouvelle aide militaire, y compris des véhicules blindés, des drones et contre-drones, des munitions et d'autre matériel urgent.

