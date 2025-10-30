GYEONGJU, République de Corée, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de la Thaïlande, Anutin Charnvirakul, en marge de la Réunion des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Gyeongju, en République de Corée.

En cette période d'incertitude mondiale, les dirigeants ont démontré leur volonté de coopérer en acceptant de lancer des négociations entourant un éventuel accord de libre-échange bilatéral. La Thaïlande est le deuxième partenaire commercial du Canada parmi les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), mais il existe tout de même un énorme potentiel de croissance, notamment en s'appuyant sur le succès de la mission commerciale d'Équipe Canada en Thaïlande au début de l'année.

Les dirigeants ont convenu d'accélérer le travail réalisé pour conclure un accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE en 2026. Le premier ministre Carney a évoqué certains secteurs qui pourraient bénéficier d'une plus grande coopération, dont l'agro-alimentaire, l'infrastructure, les technologies propres et la défense.

Le premier ministre Carney a félicité la Thaïlande d'avoir conclu un accord de paix avec le Cambodge et a offert le plein appui du Canada dans sa mise en œuvre.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Charnvirakul ont convenu de rester en contact étroit.

