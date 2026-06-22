Le premier ministre Carney rencontre le premier ministre de la Croatie, Andrej Plenković

OTTAWA, ON, le 22 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de la Croatie, Andrej Plenković, à l'occasion de sa visite officielle au Canada, la toute première visite d'un premier ministre croate en exercice.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Plenković ont mis en relief le solide partenariat bilatéral entre le Canada et la Croatie, qui repose sur des liens étroits entre les peuples, des relations commerciales en plein essor et une volonté commune d'assurer la sécurité transatlantique. Les échanges commerciaux bilatéraux ont augmenté de 500 % au cours des 10 dernières années et d'un tiers en un an.

Dans la foulée de ces réussites, les dirigeants ont salué la conclusion d'un nouvel accord commercial entre la société canadienne Remote Robotic et la société croate Orqa visant à accroître la production de drones au Canada. Ce partenariat renforcera les industries de défense au Canada, créera des emplois bien rémunérés et procurera aux Forces armées canadiennes du matériel de classe mondiale.

Les dirigeants ont discuté des efforts déployés par le Canada pour établir la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience.

Les dirigeants ont convenu de renforcer les partenariats dans les domaines des minéraux critiques, de l'énergie et du commerce, et ont réitéré leur soutien indéfectible à l'Ukraine, notamment au moyen d'une aide militaire et humanitaire.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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