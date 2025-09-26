LONDRES, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese, en marge du Sommet mondial pour l'action et le progrès, qui se tient à Londres.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Albanese ont discuté de possibilités de resserrer la coopération économique et commerciale entre les deux pays dans le cadre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, et ils se sont montrés ouverts à éventuellement élargir cet accord.

Les premiers ministres ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer la coopération dans le domaine de la défense, en prenant appui sur leur récent partenariat en matière de technologies pour le radar transhorizon dans l'Arctique.

En tant que chefs de file mondiaux dans le secteur des minéraux critiques, les premiers ministres ont souligné l'importance de faire progresser le partenariat entre le Canada et l'Australie dans le cadre d'initiatives comme le Plan d'action sur les minéraux critiques du G7.

Ils ont également discuté de solutions novatrices pour accélérer la construction de logements abordables dans leurs pays.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Albanese ont convenu de rester en contact étroit.

