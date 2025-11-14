Avis aux médias - Le samedi 15 novembre 2025 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

14 nov, 2025, 18:54 ET

OTTAWA, ON, le 14 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Winnipeg (Manitoba)



19 h 00

Le premier ministre participera à des activités organisées avant le match de la 112e Coupe Grey.




Fermé aux médias

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada