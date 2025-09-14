OTTAWA, ON, le 14 sept. 2025 /CNW/ - Le Canada traverse une crise du logement. Malgré les améliorations observées récemment dans plusieurs villes, un trop grand nombre de Canadiens et de Canadiennes, en particulier les jeunes, ont de la difficulté à trouver un logement qu'ils peuvent se permettre. Pour faire face à la situation, le nouveau gouvernement du Canada met en œuvre une nouvelle approche ambitieuse et réalise des investissements sans précédent afin d'augmenter l'offre de logements au Canada.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a lancé l'organisme Maisons Canada, une nouvelle agence fédérale chargée de construire des logements abordables à grande échelle. Maisons Canada contribuera à lutter contre l'itinérance en bâtissant des logements supervisés et de transition en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme bâtira des logements communautaires et très abordables pour les ménages à faible revenu et s'associera à des promoteurs privés pour bâtir des logements abordables destinés à la classe moyenne du pays.

Maisons Canada va transformer la collaboration entre les secteurs public et privé et utiliser des méthodes de construction modernes tout en favorisant l'émergence d'une toute nouvelle industrie canadienne de l'habitation. L'organisme tirera parti de terrains publics, offrira des incitatifs financiers flexibles, mobilisera des capitaux privés, facilitera la conclusion d'importantes transactions de portefeuille et aidera les fabricants d'aujourd'hui à bâtir les logements dont ont besoin les Canadiens et les Canadiennes.

Le nouveau gouvernement du Canada va fournir des terrains fédéraux, accélérer les processus d'approbation et offrir des incitatifs importants. Le secteur privé, quant à lui, va assurer la capacité de construction, stimuler l'innovation, mettre à profit les chaînes d'approvisionnement et fournir du financement.

Maisons Canada axera principalement ses efforts sur les logements hors marché. L'organisme s'assurera de répondre à divers besoins en matière de revenus dans le cadre d'une initiative nationale visant à doubler la construction de logements, à rétablir l'accessibilité financière et à réduire l'itinérance.

Cette nouvelle approche repose sur les trois grands piliers suivants :

Tout d'abord, Maisons Canada établira des partenariats avec l'industrie, d'autres ordres de gouvernement et les communautés autochtones afin de bâtir des logements abordables rapidement et à grande échelle. En tant que nouveau guichet unique du gouvernement fédéral pour le logement abordable, Maisons Canada aidera les constructeurs à accéder plus facilement aux ressources dont ils ont besoin pour bâtir de nouveaux logements plus rapidement. Le nouveau gouvernement du Canada va doter Maisons Canada d'une enveloppe initiale de 13 milliards de dollars, ce qui permettra à l'organisme de fournir du financement et des terrains ainsi que d'aider les constructeurs à lancer de grands projets. Maisons Canada offrira des incitatifs financiers flexibles, approuvera d'importantes transactions de portefeuille et tirera parti de terrains publics pour la construction de logements afin de réduire les risques liés aux projets et de permettre aux constructeurs privés de se concentrer sur les travaux de construction. Maisons Canada s'associera à des projets de construction de logements abordables et en assurera la direction. Comme il utilisera des terrains publics, l'organisme éliminera les coûts fonciers de l'équation.

Afin de simplifier la construction de logements sur les terrains publics, la responsabilité de la Société immobilière du Canada sera transférée au portefeuille de Maisons Canada. Ainsi, Maisons Canada aura accès au portefeuille foncier du gouvernement, y compris les 88 propriétés fédérales désignées comme pouvant accueillir des logements qui sont inscrites dans la Banque de terrains publics du Canada. Ces propriétés couvrent une superficie totale de 463 hectares, soit environ la superficie du centre-ville d'Ottawa. Par ailleurs, les ministres fédéraux seront chargés de repérer les terrains appartenant à leur ministère où peuvent être construits des logements.

Ensuite, Maisons Canada va investir des capitaux, créer de la demande et exploiter des technologies innovatrices dans le domaine du logement afin de bâtir plus rapidement et de manière plus durable tout au long de l'année. Maisons Canada privilégiera fortement le recours à des méthodes de construction modernes et rentables, telles que la préfabrication, les logements modulaires et le bois massif. Grâce à des achats en gros et à un financement à long terme, Maisons Canada favorisera l'adoption généralisée de ces méthodes de construction avancées, qui pourraient réduire les délais de construction jusqu'à 50 %, les coûts jusqu'à 20 % et les émissions d'environ 20 % pendant la période de construction. Pour compléter ces efforts, Maisons Canada privilégiera, dans la mesure du possible, les matériaux à faible teneur en carbone, les technologies à faible émission de carbone et les conceptions efficaces, favorisant ainsi l'émergence d'un nouveau secteur de l'habitation capable de bâtir des logements plus rapidement et de manière plus durable tout au long de l'année.

Enfin, Maisons Canada adoptera la nouvelle politique « Achetez canadien » du gouvernement et accordera la priorité aux projets réalisés à partir de bois d'œuvre et d'autres matériaux canadiens. Cette politique permettra à Maisons Canada de canaliser la demande vers les industries canadiennes, notamment celles du bois d'œuvre, de l'acier, de l'aluminium et du bois massif, ce qui contribuera à renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales, à faire croître l'industrie canadienne de l'habitation et à créer des emplois bien rémunérés dans tout le pays. Le nouveau gouvernement du Canada assurera ainsi une utilisation optimale des ressources canadiennes dans la construction de nouveaux logements.

Pour mener à bien ce mandat ambitieux, le premier ministre est heureux d'annoncer la nomination d'Ana Bailão au poste de présidente-directrice générale de Maisons Canada. Mme Bailão est une dirigeante chevronnée qui possède une vaste expérience dans la promotion du logement abordable. Elle a siégé pendant plus de dix ans au conseil municipal de Toronto, notamment en tant que mairesse adjointe de 2017 à 2022, présidente du comité de planification et de logement et membre du conseil d'administration de la Toronto Community Housing. Pendant son mandat au conseil municipal, Mme Bailão a dirigé la création de Housing Now, un programme qui utilise les terrains de la ville pour bâtir des logements. Plus récemment, elle a occupé le poste de cheffe du Logement abordable et des Affaires publiques chez le promoteur privé Dream Unlimited Corporation.

Maisons Canada a pour mandat d'agir rapidement. À cette fin, le premier ministre a annoncé les quatre premiers investissements et initiatives de l'organisme :

Alors que Maisons Canada procède à l'aménagement de terrains publics appartenant à la Société immobilière du Canada , l'organisme privilégiera l'utilisation de logements préfabriqués innovateurs. Dans un premier temps, Maisons Canada accordera la priorité à six sites afin de construire 4 000 logements préfabriqués sur des terrains fédéraux, avec une capacité supplémentaire pouvant atteindre 45 000 logements dans l'ensemble du portefeuille. Dans le cadre de ces projets, l'organisme adoptera une approche de type « direction-construction », dans le cadre de laquelle il supervisera et dirigera des projets de construction axés sur des communautés abordables à revenus mixtes. Ces premiers sites seront situés à Dartmouth, à Longueuil , à Ottawa , à Toronto , à Winnipeg et à Edmonton . Afin de protéger les logements locatifs abordables actuels, le Fonds canadien de protection des loyers, doté d'une enveloppe de 1,5 milliard de dollars, sera lancé sous l'égide de Maisons Canada. Cette initiative aidera le secteur du logement communautaire à acheter des immeubles de logements locatifs à risque, afin de garantir que ceux-ci restent abordables à long terme. Elle s'inscrit également dans le mandat plus large de Maisons Canada, qui consiste à accroître l'offre de logements abordables et hors marché, non seulement en bâtissant de nouveaux logements, mais aussi en préservant ceux dont dépendent déjà les Canadiens et les Canadiennes. Maisons Canada investira 1 milliard de dollars dans la construction de logements supervisés et de transition pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. L'organisme collaborera avec des partenaires clés des provinces, des territoires, des municipalités et des communautés autochtones pour assortir ces investissements fédéraux de mesures de soutien en matière d'emploi et de soins de santé. Maisons Canada s'associera à la Société d'habitation du Nunavut afin de bâtir plus de 700 logements publics, abordables et supervisés. Environ 30 % des logements devraient être construits hors chantier, à l'aide de méthodes de construction innovantes telles que la préfabrication.

De plus amples détails sur ces investissements seront annoncés au cours des prochains mois. En vue d'élaborer d'autres projets cette année, Maisons Canada entreprendra immédiatement sa collaboration avec les provinces, les territoires, les villes, des partenaires autochtones, des investisseurs et des constructeurs ayant fait leurs preuves.

Maisons Canada contribuera à accélérer la construction de logements et à bâtir un tout nouveau secteur canadien de l'habitation - un secteur qui va améliorer la technologie et la productivité dans le domaine de la construction, utiliser des matériaux canadiens, créer de nouveaux emplois bien rémunérés dans toute la chaîne d'approvisionnement et faire du Canada un chef de file mondial dans le domaine de la construction résidentielle moderne. Maisons Canada donnera aux constructeurs privés du pays la certitude dont ils ont besoin pour construire rapidement et à grande échelle.

Le gouvernement annoncera dans le Budget 2025 des mesures supplémentaires visant à réduire les coûts pour les constructeurs et à stimuler les investissements privés dans la construction résidentielle.

Citations

« Le nouveau gouvernement du Canada travaille sans relâche à réduire les coûts de logement. Pour ce faire, il doit augmenter rapidement l'offre de logements. Maisons Canada va transformer la façon dont le gouvernement collabore avec le secteur privé dans le domaine de la construction. Nous allons miser sur les technologies, la main-d'œuvre et les ressources canadiennes pour créer une toute nouvelle industrie de l'habitation, et nous allons donner aux constructeurs les outils dont ils ont besoin pour bâtir davantage, de façon durable et à grande échelle. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« L'idée n'est pas simplement de bâtir davantage, mais aussi de bâtir mieux et de manière plus audacieuse. Maisons Canada permettra d'encourager de nouvelles méthodes de construction, de tirer parti de terrains publics et d'accélérer la construction de logements abordables afin d'obtenir des résultats concrets pour les Canadiens et les Canadiennes et de veiller à ce que chacun ait un chez-soi. »

-- L'hon. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le logement abordable a toujours été plus qu'une question de politique : c'est une mission personnelle. Autant dans la fonction publique que dans le secteur privé, j'ai pu constater de mes propres yeux à quel point un logement sûr et stable peut transformer la vie des gens. L'organisme Maisons Canada réunit le gouvernement, l'industrie et les communautés afin de bâtir des logements plus rapidement et de manière plus intelligente et durable. Nous ne faisons pas que construire des logements : nous créons des possibilités, favorisons la dignité et bâtissons un avenir où l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes ont accès au logement qu'ils méritent et dont ils ont besoin. »

-- Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

« L'organisme Maisons Canada est une initiative ambitieuse visant à surmonter l'un des défis les plus pressants auxquels les Canadiens et les Canadiennes sont confrontés, un défi qui sera au cœur du prochain budget. Dans le cadre de partenariats innovateurs, nous allons offrir davantage de logements abordables et créer de nouveaux emplois spécialisés, tout en ouvrant une nouvelle ère dans le domaine de la construction résidentielle à l'échelle du pays. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

Faits saillants

L'entité Maisons Canada est lancée aujourd'hui sous la forme d'un organisme de service spécial au sein du ministère du Logement, des Infrastructures et des Collectivités du Canada . Le ministère sera chargé d'établir la politique de Maisons Canada en matière d'investissement et sa gouvernance, ainsi que de fournir du financement d'une manière stratégique afin de faire croître le parc de logements abordables du Canada et de stimuler l'innovation favorisant la productivité. L'organisme Maisons Canada simplifiera les efforts du gouvernement fédéral en matière de logements et s'établira progressivement au sein du gouvernement au cours de l'automne en misant sur des ressources et des compétences existant déjà dans le coffre à outils du gouvernement en matière de logement. L'an prochain, Maisons Canada deviendra une entité fédérale indépendante relevant du ministre du Logement et de l'Infrastructure. À ce stade, le gouvernement fédéral réévaluera les premiers succès de Maisons Canada et envisagera s'il est nécessaire de lui fournir un financement supplémentaire à long terme.

. Le ministère sera chargé d'établir la politique de Maisons Canada en matière d'investissement et sa gouvernance, ainsi que de fournir du financement d'une manière stratégique afin de faire croître le parc de logements abordables du et de stimuler l'innovation favorisant la productivité. L'organisme Maisons Canada simplifiera les efforts du gouvernement fédéral en matière de logements et s'établira progressivement au sein du gouvernement au cours de l'automne en misant sur des ressources et des compétences existant déjà dans le coffre à outils du gouvernement en matière de logement. L'an prochain, Maisons Canada deviendra une entité fédérale indépendante relevant du ministre du Logement et de l'Infrastructure. À ce stade, le gouvernement fédéral réévaluera les premiers succès de Maisons Canada et envisagera s'il est nécessaire de lui fournir un financement supplémentaire à long terme. Maisons Canada est un outil essentiel dans le cadre des efforts que déploie le gouvernement fédéral en vue d'augmenter l'offre de logements et de rendre ces derniers abordables, mais ce n'est pas le seul. Afin d'aider les acheteurs d'une première propriété à économiser jusqu'à 50 000 $ et à accéder au marché de l'habitation, le gouvernement a déposé le projet de loi C-4 visant à éliminer la taxe sur les produits et services (TPS) pour les acheteurs d'une première maison neuve d'une valeur maximale de 1 million de dollars et à réduire la TPS pour les acheteurs d'une première maison d'une valeur comprise entre 1 million et 1,5 million de dollars.

Maisons Canada aura pour mission d'augmenter l'offre de logements abordables. En parallèle, la Société canadienne d'hypothèques et de logement continuera de réaliser son mandat consistant à contribuer au bon fonctionnement du système de logement, notamment au moyen de programmes tels que le Programme de prêts pour la construction d'appartements et de produits d'assurance-prêt hypothécaire.

Afin de rationaliser et de renforcer les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour bâtir des logements abordables, la responsabilité de la Société immobilière du Canada ltée incombera désormais au ministre du Logement et de l'Infrastructure. De cette façon, Maisons Canada pourra tirer profit de l'expertise actuelle de la Société immobilière du Canada en matière de biens immobiliers et de lotissements et pourra ainsi accélérer la mise en œuvre de logements abordables partout au pays.

Liens connexes

