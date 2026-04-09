MONTÉRÉGIE, QC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Dans un monde de plus en plus divisé et incertain, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous bâtissons une économie plus forte, plus indépendante et plus résiliente, fondée sur les bases solides des industries et des travailleurs canadiens et soutenue par divers partenaires commerciaux internationaux.

À cette fin, le nouveau gouvernement du Canada diversifie ses partenariats commerciaux à l'étranger et consolide sa force au pays. Nous avons conclu plus de 20 partenariats économiques et de sécurité en moins d'un an. Nous avons également lancé le Bureau des grands projets (BGP) afin de construire de nouvelles mines et autoroutes ainsi que de nouveaux ports et corridors commerciaux et énergétiques à une vitesse et à une échelle jamais vues depuis des générations. Ces nouveaux grands projets d'infrastructure nous aideront à libérer tout le potentiel de ces partenariats commerciaux en reliant davantage de communautés et d'entreprises canadiennes entre elles, et le Canada au reste du monde.

En septembre 2025, le nouveau gouvernement du Canada a soumis le projet de terminal à conteneurs de Contrecœur au port de Montréal à l'examen du BGP. Aujourd'hui, moins de sept mois plus tard, le premier ministre Mark Carney a annoncé le coup d'envoi de ce projet porteur de transformations.

Ce projet permettra d'augmenter la capacité du port de Montréal d'environ 60 %, ce qui en fera le plus grand projet d'expansion portuaire de l'histoire du Canada. L'expansion comprendra un terminal à conteneurs moderne et à haut rendement, doté d'infrastructures ferroviaires, routières et maritimes intégrées. Il permettra de dynamiser l'un des plus importants corridors commerciaux du Canada, facilitant ainsi le transport d'un volume nettement plus élevé de marchandises par la voie maritime du Saint-Laurent.

Ce projet d'expansion du terminal a été proposé pour la première fois il y a près de 40 ans et connaît des retards depuis ce temps. Par l'intermédiaire du BGP, le nouveau gouvernement du Canada a réuni divers partenaires, à savoir le gouvernement du Québec, l'Administration portuaire de Montréal, des partenaires autochtones et des représentants du secteur privé, afin de faire avancer ce projet. Le BGP a simplifié les processus d'approbation, élaboré un modèle de financement efficace et aidé à obtenir les permis nécessaires plus rapidement. Le gouvernement fédéral a également fourni un financement de 1,16 milliard de dollars par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada afin de donner aux investisseurs la certitude nécessaire pour faire progresser rapidement ce projet d'expansion.

L'augmentation de la capacité du port de Montréal permettra à ce dernier de répondre à la hausse de la demande, de saisir les possibilités de croissance futures et d'assurer, à l'avenir, la circulation efficace des marchandises pour les entreprises et les consommateurs canadiens. Le projet permettra de soutenir environ 4 000 emplois bien rémunérés par année pendant la phase de construction et des milliers de plus après sa mise en service. Il générera des retombées économiques d'environ 750 millions de dollars par an et contribuera à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle du Canada.

Le nouveau gouvernement du Canada a un mandat clair : renforcer l'économie canadienne afin qu'elle soit plus indépendante et plus résiliente face aux chocs mondiaux. Au cœur de cette mission figure l'accélération de grands projets d'infrastructure qui permettront de relier et de transformer notre économie et notre pays.

Citations

« Le projet d'aménagement d'un nouveau terminal à conteneurs à Contrecœur ne se résume pas à l'agrandissement d'un port : c'est le signe que le Canada se remet à bâtir. Chaque pelletée de terre contribue à renforcer notre économie, à la rendre plus indépendante et plus résiliente. En moins de sept mois, ce projet est passé d'une proposition à un chantier. C'est précisément de cette rapidité et de cette ambition que nous avons besoin pour bâtir un Canada fort. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Le lancement des travaux du terminal à Contrecœur marque une étape décisive pour l'économie et les chaînes d'approvisionnement du Canada. En agrandissant le port de Montréal, ce projet d'intérêt national permettra de créer des emplois, de stimuler les échanges commerciaux et de donner aux produits canadiens un accès aux marchés mondiaux. Grâce au soutien du Bureau des grands projets, nous sommes déterminés à accélérer la mise en œuvre d'autres projets transformateurs qui favorisent la prospérité et renforcent les liens du Canada avec le reste du monde. »

-- L'hon. Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne

« L'économie mondiale est en pleine évolution, ce qui a des répercussions considérables sur les échanges commerciaux et l'abordabilité. Le nouveau gouvernement du Canada réalise des investissements stratégiques à long terme qui permettront de maintenir la circulation des marchandises, de réduire les coûts et de bâtir un Canada fort. En augmentant la capacité des installations du port de Montréal, nous renforçons nos chaînes d'approvisionnement et nos partenariats commerciaux partout dans le monde, et assurons ainsi la compétitivité, la croissance et la prospérité des entreprises canadiennes. »

-- L'hon. Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Le développement des ports canadiens en vue de stimuler les échanges commerciaux et de favoriser la croissance économique constitue une priorité fondamentale de la Banque de l'infrastructure du Canada. Notre investissement dans le projet à Contrecœur soutient un projet d'intérêt national - le plus grand projet d'agrandissement portuaire de l'histoire du pays - et aura des retombées durables sur l'économie canadienne pour les décennies à venir. »

-- Ehren Cory, président-directeur général de la Banque de l'infrastructure du Canada

Faits saillants

Le port de Montréal, le plus important port à conteneurs dans l'est du Canada, joue un rôle crucial à l'appui du commerce intérieur et international. Il génère actuellement autour de 590 000 emplois et 98,5 milliards de dollars d'activité économique au pays. Cependant, le port de Montréal arrive bientôt au maximum de sa capacité.

Le projet permettra d'accueillir jusqu'à 1,15 million de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds) par année et donnera lieu à la construction d'un quai d'environ 675 mètres comprenant deux postes à quai. Cette expansion fera augmenter la capacité du port de 60 %, ce qui en fera la plus vaste expansion portuaire de l'histoire canadienne.

Pour assurer la réalisation de ce projet, le gouvernement fédéral a versé à l'Administration portuaire de Montréal un financement d'environ 1,16 milliard de dollars par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada. La phase 1 comprend des travaux essentiels en eau, tels que le dragage et la construction d'un quai massif. Les travaux ont commencé en octobre 2025 et sont gérés en coentreprise par Aecon et Pomerleau. Le projet reçoit du financement du gouvernement du Québec (130 millions de dollars), de Transports Canada (150 millions de dollars) et de l'Administration portuaire de Montréal. La phase 2 devrait commencer en 2027, et le terminal devrait être pleinement opérationnel en 2030.

Le projet a fait l'objet d'une évaluation environnementale complète de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, notamment de consultations publiques et auprès des communautés autochtones. Des mécanismes de suivi environnemental sont en place pour garantir la conformité avec la Loi sur l'évaluation d'impact , la Loi sur les pêches et la Loi sur les espèces en péril .

, la et la . Le nouveau gouvernement du Canada a lancé le BGP au mois d'août 2025. Le BGP travaille en étroit partenariat avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et les investisseurs privés pour faire progresser des projets d'intérêt national plus rapidement et de manière plus responsable.

Les trois premières séries de projets déjà soumis au BGP représentent ensemble un investissement de plus de 126 milliards de dollars dans notre économie et créeront des dizaines de milliers d'emplois bien payés pour les Canadiennes et les Canadiens. Le projet de terminal à conteneurs de Contrecœur est le premier projet soumis au BGP dont les travaux de construction ont commencé. Le chantier de la route de la vallée du Mackenzie, un autre projet à l'étude du BGP, ouvrira cet été.

En moins d'un an, le nouveau gouvernement du Canada a établi plus de 20 partenariats économiques et de sécurité sur quatre continents. Il a notamment conclu un nouvel accord sans précédent avec la Chine, qui aidera à débloquer plus de 7 milliards de dollars sur les marchés d'exportation pour les travailleurs et les entreprises du Canada. Le nouveau gouvernement du Canada négocie également de nouveaux pactes commerciaux avec l'Inde, les pays de l'ANASE, la Thaïlande, les Philippines et le Mercosur.



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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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