OTTAWA, ON, le 21 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz, et le premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre.

S'appuyant sur les progrès réalisés durant leur dernière réunion tenue à Bardufoss, en Norvège, en mars, les dirigeants ont discuté des domaines de coopération et des enjeux mondiaux. En tant que proches Alliés de l'OTAN, les dirigeants ont défini les priorités pour le prochain Sommet de l'OTAN, notamment le renforcement de la sécurité euro-atlantique face aux menaces actuelles.

Le premier ministre Carney a souligné les efforts déployés par le Canada pour établir la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience afin de fournir du financement pluriannuel à faible coût pour réaliser des initiatives de défense, de sécurité et de résilience.

Les dirigeants ont réaffirmé leur soutien commun à une paix juste et durable en Ukraine, soutenue par de solides garanties de sécurité, et ont convenu d'exercer une pression accrue sur la Russie pour qu'elle participe aux négociations. Ils ont discuté du conflit au Moyen-Orient, notamment en soulignant qu'il était impératif d'assurer la désescalade, l'instauration d'un cessez-le-feu robuste et un accès libre et sécurisé au détroit d'Ormuz.

Les dirigeants attendent avec impatience le coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui débutera le mois prochain et dont le Canada est coorganisateur.

Les dirigeants ont convenu de rester en contact étroit.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]