/R E P R I S E -- Avis aux médias - Séance d'information technique concernant le hantavirus et la maladie Ebola/ English
Nouvelles fournies parAgence de la santé publique du Canada
22 mai, 2026, 08:00 ET
OTTAWA, ON, le 21 mai 2026 /CNW/ - L'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Joss Reimer, fournira des mises à jour au sujet du hantavirus Andes, sur la maladie Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda, et les mesures prises par le gouvernement du Canada. Des représentants d'Affaires mondiales Canada et de l'Agence des services frontaliers du Canada seront présents pour répondre aux questions.
Date
Le 22 mai 2026
Heure
13 h (HAE)
Lieu
Ceci sera une séance d'information virtuelle.
Seuls les membres accrédités de la Tribune de la presse pourront participer à la séance de questions et réponses de la séance d'information technique. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse sont priés de contacter [email protected] pour obtenir un accès temporaire.
Une ligne de téléconférence sera aussi disponible pour écouter l'évènement :
Numéro d'appel local :
613-209-3054
Code d'identification pour le webinaire :
632 0963 6412
Mot de passe pour les participants : 465756
SOURCE Agence de la santé publique du Canada
Renseignements aux médias : Relations avec les médias, Agence de la Santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Relations avec les médias, Affaires mondiales Canada, [email protected]; Agence des services frontaliers du Canada, Relations avec les médias, [email protected], 1-877-761-5945
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