OTTAWA, ON, le 21 mai 2026 /CNW/ - L'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Joss Reimer, fournira des mises à jour au sujet du hantavirus Andes, sur la maladie Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda, et les mesures prises par le gouvernement du Canada. Des représentants d'Affaires mondiales Canada et de l'Agence des services frontaliers du Canada seront présents pour répondre aux questions.

Date

Le 22 mai 2026

Heure

13 h (HAE)

Lieu

Ceci sera une séance d'information virtuelle.

Seuls les membres accrédités de la Tribune de la presse pourront participer à la séance de questions et réponses de la séance d'information technique. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse sont priés de contacter [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Une ligne de téléconférence sera aussi disponible pour écouter l'évènement :

Numéro d'appel local :

613-209-3054

Code d'identification pour le webinaire :

632 0963 6412

Mot de passe pour les participants : 465756

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements aux médias : Relations avec les médias, Agence de la Santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Relations avec les médias, Affaires mondiales Canada, [email protected]; Agence des services frontaliers du Canada, Relations avec les médias, [email protected], 1-877-761-5945