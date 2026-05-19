OTTAWA, ON, le 19 mai 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Saint-Michel-des-Saints (Québec)



12 h 10 Le premier ministre annoncera une importante initiative visant à bâtir une économie plus forte et plus résiliente.





Notes à l'intention des médias :

Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 45.







Région de la capitale nationale (Canada)



19 h 00 Le premier ministre assistera à un dîner tenu par la gouverneure générale, Son Excellence la très honorable Mary Simon, pour accueillir Sa Majesté le roi Felipe VI, roi d'Espagne.





Fermé aux médias

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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