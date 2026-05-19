Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
19 mai, 2026, 16:06 ET
OTTAWA, ON, le 19 mai 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Saint-Michel-des-Saints (Québec)
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12 h 10
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Le premier ministre annoncera une importante initiative visant à bâtir une économie plus forte et plus résiliente.
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Notes à l'intention des médias :
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Région de la capitale nationale (Canada)
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19 h 00
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Le premier ministre assistera à un dîner tenu par la gouverneure générale, Son Excellence la très honorable Mary Simon, pour accueillir Sa Majesté le roi Felipe VI, roi d'Espagne.
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Fermé aux médias
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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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