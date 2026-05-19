Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
19 mai, 2026, 17:00 ET
VANCOUVER, BC, le 19 mai 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Vancouver (Colombie-Britannique)
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8 h 15
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Le premier ministre prononcera une allocution et participera à une conversation avec la Chambre de commerce du Grand Vancouver.
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Notes à l'intention des médias :
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9 h 30
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Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby.
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Note à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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