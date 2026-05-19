Le mercredi 20 mai 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

19 mai, 2026, 17:00 ET

VANCOUVER, BC, le 19 mai 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Vancouver (Colombie-Britannique)

8 h 15           

Le premier ministre prononcera une allocution et participera à une conversation avec la Chambre de commerce du Grand Vancouver.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés de se présenter au plus tard à 7 h 30.

9 h 30         

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada