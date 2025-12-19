Le premier ministre Carney annonce des changements aux échelons supérieurs de la fonction publique English
OTTAWA, ON, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique, qui entreront en vigueur au début de la nouvelle année :
Francis Bilodeau, sous-ministre délégué de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, devient sous-ministre du Patrimoine canadien.
Shalene Curtis-Micallef, sous-ministre de la Justice et sous-procureure générale du Canada, devient sous-ministre de la Santé.
Chris Forbes, sous-ministre des Finances, devient haut fonctionnaire auprès du Bureau du Conseil privé.
Christiane (Chris) Fox, sous-greffière du Conseil privé, secrétaire associée du Cabinet et sous-ministre des Affaires intergouvernementales, devient sous-ministre de la Défense nationale.
L'honorable Marie-Josée Hogue, juge puînée de la Cour d'appel du Québec, devient sous-ministre de la Justice et sous-procureure générale du Canada.
Michelle Kovacevic, sous-ministre déléguée des Services aux Autochtones, devient sous-ministre des Services aux Autochtones.
Nick Leswick, directeur exécutif, Politiques économiques, Banque du Canada, devient sous-ministre des Finances.
John McArthur, directeur inaugural, Center for Sustainable Development, et chercheur principal, Économie mondiale et développement, Brookings Institution, devient sous-secrétaire du Cabinet (Politique économique), Bureau du Conseil privé.
Isabelle Mondou, sous-ministre du Patrimoine canadien, devient sous-greffière du Conseil privé et secrétaire associée du Cabinet.
Alison O'Leary, sous-ministre déléguée des Finances, devient sous-ministre des Affaires intergouvernementales, Bureau du Conseil privé.
Greg Orencsak, sous-ministre de la Santé, devient sous-ministre des Ressources naturelles.
Rob Wright, sous-ministre délégué des Relations Couronne-Autochtones, devient sous-ministre du Travail.
Ces changements aux échelons supérieurs de la fonction publique favoriseront la mise en œuvre efficace et rigoureuse des priorités et renforcent notre engagement soutenu à obtenir des résultats pour les Canadiennes et les Canadiens.
Le premier ministre a également félicité les personnes suivantes à l'occasion de leur départ de la fonction publique. Il les a remerciées de leur dévouement envers les Canadiens ainsi que des services qu'elles leur ont rendus tout au long de leur carrière, leur souhaitant le meilleur pour l'avenir :
- Stefanie Beck, sous-ministre de la Défense nationale.
- Annette Gibbons, ancienne sous-ministre des Pêches et des Océans.
- Sandra Hassan, sous-ministre du Travail et sous-ministre déléguée de l'Emploi et du Développement social, devient conseillère principale à Emploi et Développement social Canada, jusqu'à son départ prochain à la retraite.
- Paul Ledwell, ancien sous-ministre des Anciens Combattants.
- John Moffet, sous-ministre délégué de l'Environnement et du Changement climatique.
- Kristina Namiesniowski, ancienne sous-ministre déléguée principale de l'Emploi et du Développement social.
- John Ostrander, dirigeant principal des activités, Modernisation du versement des prestations, Emploi et Développement social Canada.
- Gina Wilson, sous-ministre des Services aux Autochtones, devient haute fonctionnaire auprès du Bureau du Conseil privé, jusqu'à son départ prochain à la retraite.
D'autres changements aux échelons supérieurs de la fonction publique seront annoncés au début de la nouvelle année.
