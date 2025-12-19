OTTAWA, ON, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique, qui entreront en vigueur au début de la nouvelle année :

Francis Bilodeau, sous-ministre délégué de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, devient sous-ministre du Patrimoine canadien.

Shalene Curtis-Micallef, sous-ministre de la Justice et sous-procureure générale du Canada, devient sous-ministre de la Santé.

Chris Forbes, sous-ministre des Finances, devient haut fonctionnaire auprès du Bureau du Conseil privé.

Christiane (Chris) Fox, sous-greffière du Conseil privé, secrétaire associée du Cabinet et sous-ministre des Affaires intergouvernementales, devient sous-ministre de la Défense nationale.

L'honorable Marie-Josée Hogue, juge puînée de la Cour d'appel du Québec, devient sous-ministre de la Justice et sous-procureure générale du Canada.

Michelle Kovacevic, sous-ministre déléguée des Services aux Autochtones, devient sous-ministre des Services aux Autochtones.

Nick Leswick, directeur exécutif, Politiques économiques, Banque du Canada, devient sous-ministre des Finances.

John McArthur, directeur inaugural, Center for Sustainable Development, et chercheur principal, Économie mondiale et développement, Brookings Institution, devient sous-secrétaire du Cabinet (Politique économique), Bureau du Conseil privé.

Isabelle Mondou, sous-ministre du Patrimoine canadien, devient sous-greffière du Conseil privé et secrétaire associée du Cabinet.

Alison O'Leary, sous-ministre déléguée des Finances, devient sous-ministre des Affaires intergouvernementales, Bureau du Conseil privé.

Greg Orencsak, sous-ministre de la Santé, devient sous-ministre des Ressources naturelles.

Rob Wright, sous-ministre délégué des Relations Couronne-Autochtones, devient sous-ministre du Travail.

Ces changements aux échelons supérieurs de la fonction publique favoriseront la mise en œuvre efficace et rigoureuse des priorités et renforcent notre engagement soutenu à obtenir des résultats pour les Canadiennes et les Canadiens.

Le premier ministre a également félicité les personnes suivantes à l'occasion de leur départ de la fonction publique. Il les a remerciées de leur dévouement envers les Canadiens ainsi que des services qu'elles leur ont rendus tout au long de leur carrière, leur souhaitant le meilleur pour l'avenir :

Stefanie Beck , sous-ministre de la Défense nationale.

, sous-ministre de la Défense nationale. Annette Gibbons , ancienne sous-ministre des Pêches et des Océans.

, ancienne sous-ministre des Pêches et des Océans. Sandra Hassan , sous-ministre du Travail et sous-ministre déléguée de l'Emploi et du Développement social, devient conseillère principale à Emploi et Développement social Canada, jusqu'à son départ prochain à la retraite.

, sous-ministre du Travail et sous-ministre déléguée de l'Emploi et du Développement social, devient conseillère principale à Emploi et Développement social Canada, jusqu'à son départ prochain à la retraite. Paul Ledwell , ancien sous-ministre des Anciens Combattants.

, ancien sous-ministre des Anciens Combattants. John Moffet , sous-ministre délégué de l'Environnement et du Changement climatique.

, sous-ministre délégué de l'Environnement et du Changement climatique. Kristina Namiesniowski , ancienne sous-ministre déléguée principale de l'Emploi et du Développement social.

, ancienne sous-ministre déléguée principale de l'Emploi et du Développement social. John Ostrander , dirigeant principal des activités, Modernisation du versement des prestations, Emploi et Développement social Canada.

, dirigeant principal des activités, Modernisation du versement des prestations, Emploi et Développement social Canada. Gina Wilson, sous-ministre des Services aux Autochtones, devient haute fonctionnaire auprès du Bureau du Conseil privé, jusqu'à son départ prochain à la retraite.

D'autres changements aux échelons supérieurs de la fonction publique seront annoncés au début de la nouvelle année.

Notes biographiques

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]