Le vendredi 24 juillet 2026

OTTAWA, ON, le 23 juill. 2026 /CNW/ --

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Rocky Harbour (Terre-Neuve-et-Labrador)

10 h 35 Le premier ministre visitera un parc national pour promouvoir le laissez-passer Un Canada fort.





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