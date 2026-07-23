Le vendredi 24 juillet 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
23 juil, 2026, 16:00 ET
OTTAWA, ON, le 23 juill. 2026 /CNW/ --
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Rocky Harbour (Terre-Neuve-et-Labrador)
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10 h 35
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Le premier ministre visitera un parc national pour promouvoir le laissez-passer Un Canada fort.
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Note à l'intention des médias :
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• Prise d'images pool
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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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