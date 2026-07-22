Le jeudi 23 juillet 2026

OTTAWA, ON, le 22 juill. 2026 /CNW/ --

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)



11 h 00 Le premier ministre tiendra une rencontre avec les premiers ministres des provinces et des territoires.





Note à l'intention des médias :

Couverture libre de l'allocution du premier ministre pour les représentants des médias accrédités 15 h 30 Le premier ministre tiendra un point de presse.





Note à l'intention des médias :

Couverture libre pour les représentants des médias accrédités

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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