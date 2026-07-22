Le jeudi 23 juillet 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

22 juil, 2026, 16:50 ET

OTTAWA, ON, le 22 juill. 2026 /CNW/ --

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)


11 h 00         

Le premier ministre tiendra une rencontre avec les premiers ministres des provinces et des territoires.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre de l'allocution du premier ministre pour les représentants des médias accrédités

15 h 30         

Le premier ministre tiendra un point de presse.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

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