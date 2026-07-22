Le jeudi 23 juillet 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
22 juil, 2026, 16:50 ET
OTTAWA, ON, le 22 juill. 2026 /CNW/ --
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
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11 h 00
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Le premier ministre tiendra une rencontre avec les premiers ministres des provinces et des territoires.
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Note à l'intention des médias :
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15 h 30
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Le premier ministre tiendra un point de presse.
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Note à l'intention des médias :
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Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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