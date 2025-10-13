CHARM EL-CHEIKH, Égypte, le 13 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a conclu sa participation au Sommet pour la paix au Moyen-Orient, en Égypte. Cet événement historique tenu par les États-Unis et l'Égypte marque un nouveau chapitre vers l'instauration d'une paix durable au Moyen-Orient.

Le premier ministre Carney a remercié le président des États-Unis d'Amérique, Donald J. Trump, pour la formulation d'un plan de paix global et le leadership essentiel qu'il a exercé afin d'obtenir la libération des otages et de mettre fin à la guerre à Gaza. Il a aussi salué le président de l'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, l'émir du Qatar, Son Altesse le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, et d'autres partenaires pour leur infatigable travail de médiation.

Le premier ministre a souligné l'importance de tabler sur ces progrès notoires en prenant des mesures soutenues sans tarder, dont les suivantes :

Secours humanitaires : Israël doit rouvrir ses postes frontaliers afin de permettre un acheminement sans entrave, soutenu et à grande échelle de l'aide humanitaire aux civils de Gaza.

: Israël doit rouvrir ses postes frontaliers afin de permettre un acheminement sans entrave, soutenu et à grande échelle de l'aide humanitaire aux civils de Gaza. Stabilisation et sécurité : Le premier ministre a exhorté toutes les parties à accélérer la mise en place de la Force de stabilisation internationale temporaire pour garantir le désarmement du Hamas, faciliter le retrait des Israéliens et protéger les civils. Il s'est réjoui des efforts déployés par les États-Unis et la France dans l'établissement du cadre de travail et d'une mission mandatée des Nations Unies.

: Le premier ministre a exhorté toutes les parties à accélérer la mise en place de la Force de stabilisation internationale temporaire pour garantir le désarmement du Hamas, faciliter le retrait des Israéliens et protéger les civils. Il s'est réjoui des efforts déployés par les États-Unis et la France dans l'établissement du cadre de travail et d'une mission mandatée des Nations Unies. Gouvernance et paix à long terme : Le Canada a réaffirmé son engagement à raffermir les efforts de réforme et de renforcement des capacités de l'Autorité palestinienne pour qu'elle puisse reprendre ses responsabilités de gouvernance à Gaza et veiller à ce que les Palestiniens puissent participer pleinement à la préparation et à la mise en œuvre de la prochaine phase du plan de paix.

Le Canada s'est déjà engagé à fournir plus de 400 millions de dollars en aide internationale à l'appui des efforts humanitaires, de paix et de sécurité et de développement en Palestine. Cette somme comprend plus de 270 millions de dollars en aide humanitaire et en investissements ciblés dans la consolidation de la paix et le relèvement.

Au Sommet, le premier ministre a rencontré ses homologues et des dignitaires de la France, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Türkiye, de la Palestine, de la Hongrie, de l'Azerbaïdjan, de la Grèce, de la Norvège, du Koweït, des Pays-Bas, de l'Arménie, d'Oman, du Pakistan, du Paraguay, de l'Irak, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, des Émirats arabes unis et des Nations Unies. Les dirigeants ont discuté des prochaines étapes de leur collaboration, notamment de l'impératif de déployer des efforts humanitaires et en matière de sécurité et de reconstruction.

Pour la suite des choses, le premier ministre a souligné la volonté du Canada d'appuyer des élections libres et équitables en Palestine dans lesquelles le Hamas ne doit jouer aucun rôle, de contribuer à l'élaboration d'un cadre pour le relèvement de Gaza ainsi que d'accélérer l'élan vers l'atteinte d'une paix juste et durable au Moyen-Orient.

Citation

« Le Sommet pour la paix à Gaza est un moment historique, qui ouvre un nouveau chapitre porteur d'espoir pour les Palestiniens et les Israéliens. Nous allons tabler sur les progrès réalisés aujourd'hui et, ce faisant, nous devrons immédiatement nous tourner vers les prochaines étapes, à savoir l'augmentation des secours humanitaires, de la sécurité et du développement. Il reste du chemin à parcourir pour atteindre la stabilité et la paix, mais c'est aujourd'hui une première étape essentielle. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

