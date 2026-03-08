Le premier ministre Carney annonce la tenue d'élections partielles Français English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

08 mars, 2026, 10:25 ET

OTTAWA, ON, le 8 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé que des élections partielles auront lieu le 13 avril 2026 dans les circonscriptions suivantes :

  • Scarborough Southwest
  • Terrebonne
  • University--Rosedale

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada

Compagnie(s) connexe(s)

Gouvernement du Canada