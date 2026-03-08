Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
08 mars, 2026, 10:25 ET
OTTAWA, ON, le 8 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé que des élections partielles auront lieu le 13 avril 2026 dans les circonscriptions suivantes :
- Scarborough Southwest
- Terrebonne
- University--Rosedale
