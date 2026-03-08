OTTAWA, ON, le 8 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé que des élections partielles auront lieu le 13 avril 2026 dans les circonscriptions suivantes :

Scarborough Southwest

Terrebonne

University--Rosedale

