TOKYO, Japon, le 6 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré la première ministre du Japon, Takaichi Sanae, durant sa visite bilatérale au Japon.

Le premier ministre Carney a félicité la première ministre Takaichi pour sa victoire électorale décisive. Les dirigeants ont réaffirmé la relation étroite et de longue date qui unit leurs pays et qui est ancrée dans des valeurs démocratiques, de forts liens économiques, près de 40 milliards de dollars d'échanges commerciaux et des relations culturelles dynamiques.

Dans ce monde en mutation rapide, les dirigeants ont convenu que le resserrement de la coopération entre le Canada et le Japon offre des occasions considérables pour les travailleurs, les entreprises et les familles des deux pays. Au cours de leur rencontre, le premier ministre Carney et la première ministre Takaichi ont convenu d'intensifier leur coopération dans plusieurs domaines prioritaires, notamment la défense, les minéraux critiques, le commerce, l'énergie, le climat et les liens entre nos populations.

Afin de renforcer les relations en matière de défense, les dirigeants ont souligné les possibilités d'élargir la coopération militaire, de collaborer dans le domaine de l'approvisionnement en matériel de défense - y compris les technologies à double usage - et de travailler ensemble sur les technologies de pointe, notamment l'intelligence artificielle, les systèmes autonomes, l'aérospatiale et les communications spatiales.

Les dirigeants ont discuté de trois protocoles de coopération bilatéraux qui permettront de resserrer la coopération dans les secteurs suivants :

l'intervention en cas de crise, afin d'aider et d'évacuer des ressortissants lors de situations d'urgence dans le monde, y compris un meilleur partage de renseignements et des efforts communs de planification en cas d'urgence.

la coordination des patrouilles conjointes et l'application de la loi contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans le Pacifique Nord, pour protéger les écosystèmes marins et les communautés côtières.

le partage de renseignements, la coordination des patrouilles et les exercices conjoints entre la Garde côtière canadienne et la Garde côtière japonaise.

Les premiers ministres ont mis l'accent sur les possibilités d'élargir les échanges commerciaux et la coopération dans le cadre de projets énergétiques, notamment ceux liés au gaz naturel liquéfié, au gaz propane liquéfié, aux technologies nucléaires, à l'hydrogène et au captage du carbone.

Ils ont également discuté des partenariats économiques et de sécurité qui sont en plein essor entre le Canada et le Japon. Ils ont convenu de renforcer la coordination à l'égard de la sécurité et de la technologie, notamment des cybermenaces.

Pour témoigner des forts liens entre les deux pays, le premier ministre Carney a invité la première ministre Takaichi à venir en visite au Canada. Les dirigeants ont convenu de rester en contact étroit.

