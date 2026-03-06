TORONTO, le 6 mars 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, annoncera l'ouverture de l'installation de précontrôle à l'aéroport Billy Bishop de Toronto. Le ministre MacKinnon, accompagné de l'honorable Prabmeet Singh Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario, de Roelof-Jan Steenstra, président et chef de l'Administration portuaire de Toronto, et de Jennifer Quinn, présidente-directrice générale de Nieuport Aviation, seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

Le lundi 9 mars 2026

Heure :

9 h 30 (heure avancée de l'Est)

Endroit :

Aéroport Billy Bishop de Toronto

Niveau des arrivées du terminal des passagers

2, quai Eireann

Toronto (Ontario)

M5V 1A1

Note à l'intention des médias

Les représentants des médias et les autres personnes désirant assister à cet événement doivent s'inscrire par courriel auprès de l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada.

Veuillez indiquer « RSVP pour l'événement du 9 mars » dans l'objet du courriel.

Les véhicules des médias peuvent prendre le traversier pour se rendre sur l'île sans frais, où un stationnement est disponible. Veuillez contacter Claire Pfeiffer à [email protected] ou au (437) 341-9420 avant le départ afin de valider votre billet.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources: Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]