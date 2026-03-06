OTTAWA, ON, le 6 mars 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, des athlètes du Canada et du monde entier se réunissent en Italie à l'occasion de l'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver de 2026 à Milan et Cortina.

À tous les membres de l'équipe paralympique canadienne : ce moment vous appartient. Après des années d'efforts à l'entraînement et de sacrifices immenses, vous êtes prêts à relever le défi et à rivaliser avec les meilleurs au monde.

Nos paralympiennes et paralympiens incarnent ce que le Canada a de meilleur. Leurs prouesses athlétiques, leur résilience et leur esprit d'équipe sont le reflet de la détermination et du courage qui définissent notre pays. Quand ils arborent la feuille d'érable, ils représentent beaucoup plus que les couleurs d'une équipe. Ils portent le courage, la fierté et les aspirations communes de toute la population canadienne.

Bonne chance, Équipe Canada. Tout votre pays sera derrière vous. »

