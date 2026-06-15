Le premier ministre Carney annonce la nomination du nouveau juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador

OTTAWA, ON, le 15 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé la nomination de l'honorable Daniel Boone au poste de juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador.

Daniel Boone est actuellement juge de la Cour d'appel de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le juge en chef Boone remplace l'honorable Deborah E. Fry, qui a pris sa retraite à compter du 12 février 2026.

Note biographique

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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