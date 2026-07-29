Le gouvernement fédéral investit dans des projets d'énergie propre au Yukon, au Nunavut et aux Territoires du Nord-Ouest pour y offrir une électricité propre, fiable et abordable

WHITEHORSE, YT, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Le monde évolue rapidement : nous assistons à un bouleversement du commerce international et à l'intensification des changements climatiques. Dans ce contexte, le gouvernement du Canada centre ses efforts sur ce qu'il peut contrôler : la mise en place d'un réseau électrique qui permettra d'assurer la sécurité énergétique, l'accessibilité financière et la compétitivité.

Dans la foulée de la stratégie nationale d'électrification, la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, l'honorable Julie Dabrusin, et le secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, Brendan Hanley, ont annoncé aujourd'hui un financement de près de 7 millions de dollars pour réaliser, au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, huit projets d'énergie propre qui renforceront les réseaux électriques locaux, réduiront la dépendance aux combustibles fossiles et favoriseront une croissance économique durable pour les collectivités nordiques. Ces investissements aideront à garantir, à la population, un accès fiable à de l'électricité propre, ce qui soutiendra les familles, les entreprises, les infrastructures essentielles et le développement économique futur.

La production d'une énergie fiable, abordable et peu émettrice est essentielle considérant que la demande d'électricité au Canada devrait doubler d'ici 2050. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a annoncé le 14 mai dernier le lancement de la prochaine stratégie nationale d'électrification. Grâce à une approche « Équipe Canada », nous comptons bâtir un avenir sûr, durable, prospère et où le coût de la vie sera abordable, y compris dans le Nord canadien et en régions isolées, où un accès plus difficile à l'électricité se traduit par des tarifs de service de six à dix fois plus élevés que la moyenne nationale. Dans cette optique, dans le cadre de la stratégie, le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires territoriaux et autochtones pour favoriser l'accès à une électricité fiable et abordable dans le Nord, ce qui permettra de préserver nos intérêts économiques et d'assurer notre sécurité à l'échelle nationale et de maintenir le coût de la vie à un niveau abordable dans l'avenir pour la population canadienne.

L'intention du Canada est claire : bâtir un Canada plus fort, plus prospère, plus sûr et plus abordable, y compris dans les territoires. Le développement de nouvelles sources d'électricité propre et l'optimisation de l'efficacité énergétique dans le Nord permettront de réduire les émissions, d'accroître la sécurité énergétique et de réunir les conditions nécessaires pour attirer de nouveaux investissements, créer des emplois bien rémunérés et assurer la résilience des collectivités nordiques.

Citations

« Pour bâtir un Canada plus fort, il faut d'abord aménager des réseaux électriques fiables, abordables et propres partout au pays, y compris dans le Nord. Des investissements comme ceux annoncés aujourd'hui permettent de réduire la dépendance au diesel et aident les peuples autochtones à façonner l'avenir énergétique de leurs communautés. En travaillant en partenariat avec les gouvernements territoriaux et autochtones, nous créons des conditions propres à assurer une croissance économique durable, une plus grande résilience et l'ouverture de nouveaux débouchés pour les collectivités nordiques, tout en poursuivant notre marche vers un avenir sobre en carbone. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Assurer un approvisionnement fiable en électricité propre et abordable au Yukon et dans le Nord est essentiel à la prospérité, à la sécurité et à la pérennité de notre pays. Des investissements comme ceux-ci témoignent de la volonté de notre gouvernement de travailler en partenariat avec les peuples autochtones et les collectivités nordiques pour contribuer à répondre aux besoins énergétiques en constante évolution, à créer des débouchés économiques, à réduire les émissions et à développer des solutions communautaires qui aideront à assurer l'avenir énergétique du Nord. »

Brendan Hanley

Secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique

Faits en bref

Les fonds fédéraux accordés à la plupart de ces projets proviennent du programme Énergie propre pour les communautés rurales et éloignées (EPCRE) de Ressources naturelles Canada. Lancé en 2018 et refinancé en 2021, le programme EPCRE a investi 453 millions de dollars afin de réduire la dépendance au diesel et à d'autres combustibles fossiles pour le chauffage et l'électricité dans les communautés autochtones, rurales et éloignées.

Le programme EPCRE a financé plus de 230 projets d'énergie renouvelable au Canada, dont 82 dans le Nord. Mis ensemble, ces projets permettront d'augmenter de plus de 67 MW la capacité de réseaux éloignés d'ici 2027, ce qui réduira la consommation annuelle de combustible d'environ 28 millions de litres et évitera le rejet de plus de 75 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par année.

Un projet a reçu une aide financière du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE) de Ressources naturelles Canada. Ce programme de 4,5 milliards de dollars vise à appuyer le déploiement de projets de modernisation du réseau, de dispositifs de stockage d'énergie et de systèmes de production d'énergies non émettrices dans toutes les régions du Canada, contribuant ainsi à développer le réseau de manière durable, abordable et fiable.

Le programme ERITE priorise les partenariats avec les peuples autochtones - environ 50 % des projets approuvés à ce jour sont détenus en tout ou en partie par des Autochtones.

Liens pertinents

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]