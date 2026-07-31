Compte rendu -Le premier ministre Carney s'entretient avec Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie

OTTAWA, ON, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie.

Le premier ministre Carney a condamné les attaques par missiles et par drones menées par l'Iran contre la Jordanie et a exprimé la solidarité du Canada avec le peuple jordanien. Il a exprimé le soutien du Canada à la souveraineté et à la sécurité de la Jordanie et a salué le rôle de premier plan joué par Sa Majesté dans la promotion de la stabilité dans la région en cette période de tensions accrues.

Les dirigeants ont discuté de la situation en pleine évolution au Moyen-Orient, notamment de l'escalade entre les États-Unis et l'Iran, de la crise humanitaire à Gaza, de la montée de la violence en Cisjordanie et des tensions généralisées dans la région. Ils ont insisté sur la nécessité de protéger les civils, d'éviter toute nouvelle escalade et de préserver la stabilité régionale, notamment en maintenant le statu quo des lieux saints à Jérusalem.

Le premier ministre Carney a salué le leadership exercé par la Jordanie dans l'accueil de réfugiés venus de toute la région et dans l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Il a également mis en lumière les contributions du Canada aux efforts d'aide internationale en Palestine. Ces contributions, qui s'élèvent à plus de 500 millions de dollars, comprennent notamment une aide médicale d'urgence, une aide alimentaire et nutritionnelle ainsi que de l'eau, des services d'assainissement et des abris.

Les dirigeants ont discuté du resserrement des liens économiques entre le Canada et la Jordanie et de la possibilité d'accroître les échanges commerciaux, les investissements et la prospérité mutuelle.

Les dirigeants ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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