Le Canada et l'Alberta concluent un nouveau partenariat en matière d'infrastructures pour accélérer la construction de logements

RED DEER, AB, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Le monde change rapidement. En conséquence, le Canada, fort de sa confiance, choisit de bâtir. Le nouveau gouvernement du Canada réalise de grands projets, comme la construction de nouveaux ports, de mines, d'autoroutes et de corridors énergétiques, qui permettront de mobiliser des milliards de dollars de nouveaux investissements et de faire entrer les entreprises canadiennes dans de nouveaux marchés d'exportation dans le monde entier. Parallèlement, nous bâtissons des communautés fortes offrant des logements abordables, des services de santé plus près du domicile et des infrastructures fiables.

L'Alberta s'est donné l'objectif de soutenir et de construire 25 000 logements abordables supplémentaires dans toute la province d'ici 2031. Pour y arriver, il faut d'abord investir dans les fondements qui favorisent la croissance : les systèmes d'approvisionnement en eau potable, les systèmes d'eaux pluviales et les infrastructures de traitement des déchets solides municipaux. Dans des municipalités d'un bout à l'autre du Canada, ces infrastructures essentielles sont vieillissantes et au maximum de leur capacité, ce qui ralentit la construction résidentielle et, dans certaines communautés, l'empêche complètement.

L'accord d'aujourd'hui change la donne. Le premier ministre Mark Carney s'est joint à la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, pour annoncer un nouveau partenariat entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Alberta. Au cours des huit prochaines années, le nouveau gouvernement du Canada investira plus de 510 millions de dollars dans les infrastructures locales de l'Alberta par l'intermédiaire du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL). Grâce à cet accord, les municipalités albertaines pourront aménager ou mettre à niveau les infrastructures d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées, de gestion des eaux pluviales et d'élimination des déchets solides qui sont essentielles si l'on souhaite construire plus de logements dans la province, plus rapidement.

D'une part, il y aura l'investissement fédéral et, d'autre part, l'Alberta assumera au moins le tiers du coût des projets admissibles qui seront menés par des municipalités. De plus, au moins 100 millions de dollars du financement prévu dans le cadre de l'accord seront consacrés à des projets mis en œuvre dans des communautés rurales et autochtones. L'Alberta soumettra aux fins d'examen et d'approbation les projets dont la contribution fédérale sera d'au moins 25 millions de dollars d'ici le 30 novembre 2026 et de tous les autres projets d'ici le 31 mars 2030.

L'accord annoncé aujourd'hui fait suite aux mesures prises par le gouvernement fédéral au cours de la dernière année pour propulser la construction résidentielle partout au pays. En septembre, nous avons lancé Maisons Canada pour construire des logements à grande échelle et rapidement. Depuis sa création, Maisons Canada s'est déjà engagé à bâtir près de 15 000 logements dans le cadre de 16 partenariats. Déjà, plus de 1 900 logements sont en chantier dans des communautés canadiennes, notamment en Alberta. De plus, nous avons éliminé la TPS sur les maisons d'une valeur inférieure ou égale à 1 million de dollars pour les acheteurs d'une première propriété, ce qui fait épargner jusqu'à 50 000 $ à ces Canadiennes et Canadiens. Par ailleurs, grâce au Fonds pour bâtir des collectivités fortes - un investissement de 51 milliards de dollars - nous renforçons les infrastructures locales, qu'il s'agisse de centres communautaires, d'infrastructures d'approvisionnement en eau, d'hôpitaux, de collèges, d'universités ou de réseaux de transport en commun.

Dans un monde devenu plus dangereux et incertain, le Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus unie. Nous travaillons dans le véritable esprit du fédéralisme coopératif, en partenariat avec les provinces et les territoires pour harmoniser le financement, la gestion des terrains et l'expertise locale afin de mettre des logements sur le marché rapidement et à grande échelle.

Citations

« L'Alberta a un plan ambitieux pour accélérer la construction de logements et notre gouvernement soutient cette initiative. Nous sommes partenaires dans cette mission et travaillons dans le véritable esprit du fédéralisme coopératif. Des projets d'intérêt national dans le secteur de l'énergie aux infrastructures d'approvisionnement en eau dans vos communautés, nous bâtissons plus grand, plus vite et plus efficacement, parce que nous le faisons ensemble. Nous bâtissons une Alberta forte et un Canada fort pour tous. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Pour établir des communautés fortes, il faut d'abord bâtir les infrastructures dont elles ont besoin. En investissant dans les systèmes d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées dont les communautés dépendent, nous faisons le nécessaire pour bâtir plus de logements, attirer de nouveaux investissements et suivre la cadence de la croissance de l'Alberta. »

-- L'hon. Danielle Smith, première ministre de l'Alberta

« En partenariat avec l'Alberta, nous créons de nouvelles occasions en matière de logements pour contribuer au démarrage des chantiers de construction résidentielle. Grâce à des programmes comme celui-ci et à des organisations comme Maisons Canada, nous travaillons en partenariat avec des gouvernements, des constructeurs et des communautés pour stimuler l'innovation dans l'industrie de la construction résidentielle et rallier les bons partenaires autour d'un même objectif : bâtir plus rapidement plus de logements abordables pour les Canadiennes et les Canadiens. »

-- L'hon. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« L'Alberta est la province dont l'essor est plus rapide que presque partout ailleurs au pays, et les communautés ont besoin d'infrastructures pour suivre la cadence. Notre gouvernement sait que grâce à ses investissements dans des systèmes essentiels tels que les systèmes d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées, de gestion des eaux pluviales et d'élimination des déchets solides, cet accord aidera les communautés de partout en Alberta à obtenir de nouvelles possibilités de logements, appuiera les populations en croissance et établira les fondements nécessaires à une prospérité à long terme. »

-- L'hon. Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

Faits saillants

Le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) vise à investir dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les communautés de tout le Canada.

Dans l'ensemble des accords conclus dans le cadre du FCIL à l'échelle nationale, le gouvernement fédéral investit un total de 3,65 milliards de dollars dans les infrastructures locales, ce qui permettra de soutenir en moyenne 2 100 emplois sur une période de 10 ans, dont 750 en Alberta.

Dans chaque accord conclu dans le cadre du FCIL, les provinces doivent allouer au moins 20 % de leur contribution fédérale à des projets destinés aux communautés rurales ou autochtones.

Le financement du FCIL peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des systèmes ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire le recours aux sites d'enfouissement.

Le financement du FCIL est consacré au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente avec le gouvernement du Canada afin de recevoir un financement.

Lien connexe

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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