Le jeudi 30 juillet 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

29 juil, 2026, 17:00 ET

OTTAWA, ON, le 29 juill. 2026 /CNW/ --

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Delta (Colombie-Britannique)

10 h 30

Le premier ministre visitera le Port de Vancouver.



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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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