Le jeudi 30 juillet 2026

OTTAWA, ON, le 29 juill. 2026 /CNW/ --

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Delta (Colombie-Britannique)

10 h 30 Le premier ministre visitera le Port de Vancouver.





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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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