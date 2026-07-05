Le lundi 6 juillet 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
05 juil, 2026, 18:12 ET
OTTAWA, ON, le 5 juill. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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13 h 10
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Le premier ministre partira pour Halifax, en Nouvelle-Écosse.
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Note à l'intention des médias :
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16 h 50
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Le premier ministre visitera une base des Forces armées canadiennes.
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Note à l'intention des médias :
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17 h 10
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Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à rendre le Canada plus sûr, plus résilient et plus prospère.
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Notes à l'intention des médias :
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17 h 50
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Le premier ministre partira pour Ankara, en Türkiye.
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Note à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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