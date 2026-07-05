Le lundi 6 juillet 2026

English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

05 juil, 2026, 18:12 ET

OTTAWA, ON, le 5 juill. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

13 h 10

Le premier ministre partira pour Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool
Halifax (Nouvelle-Écosse)

16 h 50

Le premier ministre visitera une base des Forces armées canadiennes. 

Note à l'intention des médias :

  • Couverture pool

17 h 10

Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à rendre le Canada plus sûr, plus résilient et plus prospère.

Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 15 h 50.

17 h 50

Le premier ministre partira pour Ankara, en Türkiye. 

Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca 

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada