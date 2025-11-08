Le premier ministre Carney annonce la nomination du nouveau juge en chef associé de la Cour supérieure du Québec English
08 nov, 2025, 08:42 ET
OTTAWA, ON, le 8 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé la nomination de l'honorable Daniel Dumais, juge de la Cour supérieure du Québec pour le district de Québec, au poste de juge en chef associé de la Cour supérieure du Québec.
Le juge en chef associé Dumais remplace l'honorable Catherine La Rosa, qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 6 octobre 2025.
Note biographique
