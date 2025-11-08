Le premier ministre Carney annonce la nomination de la nouvelle juge en chef adjointe de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse English
08 nov, 2025
OTTAWA, ON, le 8 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé la nomination de l'honorable Darlene Jamieson, juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, au poste de juge en chef adjointe de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
La juge en chef adjointe Jamieson remplace l'honorable Patrick J. Duncan, qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 30 juin 2025.
Note biographique
