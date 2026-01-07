OTTAWA, ON, le 7 janv. 2026 /CNW/ - Le nouveau gouvernement du Canada fait passer notre économie de la dépendance à la résilience, en renforçant le Canada à l'intérieur de ses frontières, en travaillant à doubler nos exportations vers des pays autres que les États-Unis et en attirant d'importants nouveaux investissements.

À cette fin, le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra en République populaire de Chine du 13 au 17 janvier 2026. Le premier ministre y tiendra une rencontre avec le président de la Chine, Xi Jinping, laquelle donnera suite à leur première rencontre officielle en octobre dernier. Il rencontrera également le premier ministre de la Chine, Li Qiang, et d'autres dirigeants gouvernementaux et chefs d'entreprise afin de renforcer la collaboration dans les domaines du commerce, de l'énergie, de l'agriculture et de la sécurité internationale. Il s'agira de la première visite en Chine effectuée par un premier ministre canadien depuis 2017.

Du 19 au 21 janvier 2026, le premier ministre se rendra à Davos, en Suisse, pour participer à la réunion annuelle du Forum économique mondial. Il y rencontrera des responsables du gouvernement, des chefs d'entreprise et des investisseurs afin de renforcer les partenariats économiques du Canada et de créer de nouvelles possibilités pour les travailleurs et les industries du pays. Il continuera de promouvoir le Canada comme une destination de choix pour les capitaux et les investissements mondiaux, en mettant l'accent sur les avantages concurrentiels du pays dans les domaines des ressources naturelles, de l'agriculture, de l'énergie et des technologies de pointe.

Dans un monde en évolution rapide, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous établissons un vaste réseau de nouvelles relations afin d'attirer des investissements, de diversifier nos échanges commerciaux et de bâtir une économie canadienne plus forte et plus autonome.

Des détails supplémentaires concernant les prochains déplacements du premier ministre à l'étranger suivront.

Citation

« En cette période de perturbation du commerce mondial, le Canada s'emploie à bâtir une économie plus compétitive, plus durable et plus autonome. Nous forgeons de nouveaux partenariats partout dans le monde afin de transformer notre économie, qui dépendait jusqu'à présent d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte et plus résiliente face aux secousses mondiales. Nous créons de nouveaux partenariats dans les domaines de l'énergie et du commerce, attirons d'importants nouveaux investissements et veillons à ce que les Canadiens et les Canadiennes aient accès à plus de possibilités. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agira de la première visite officielle du premier ministre Carney en République populaire de Chine, ainsi que de sa première participation à la réunion annuelle du Forum économique mondial en tant que premier ministre.

La Chine est le deuxième partenaire commercial en importance du Canada, nos échanges commerciaux bilatéraux ayant totalisé 118,7 milliards de dollars en 2024. Les exportations canadiennes de marchandises vers la Chine se sont élevées à 29,9 milliards de dollars, tandis que les importations de marchandises ont atteint 88,8 milliards de dollars.

Le Forum économique mondial rassemble de nombreux chefs de file mondiaux du milieu gouvernemental, de la société civile et du secteur privé afin de trouver des solutions aux défis mondiaux urgents.

