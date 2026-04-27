OTTAWA, ON, le 27 avril 2026 /CNW/ - Le monde est de plus en plus dangereux, divisé et incertain. Face à cette situation, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce que nous pouvons contrôler : bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus indépendante.

Au cœur de cette nouvelle stratégie se trouvent des projets d'intérêt national : de nouveaux ports, des mines, ainsi que des corridors commerciaux et énergétiques qui permettront de débloquer nos vastes ressources, de rendre plus sûres nos chaînes d'approvisionnement nationales et de nous ouvrir à de nouveaux marchés partout au Canada et dans le monde entier. Alors que le secteur privé et nos partenaires internationaux investissent dans ces projets, l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens devraient également pouvoir y participer et avoir la possibilité d'en tirer profit.

À cette fin, le premier ministre Carney a annoncé aujourd'hui la création du Fonds pour un Canada fort, le premier fonds souverain national du Canada. Au moyen d'une contribution fédérale initiale de 25 milliards de dollars, le Fonds investira de manière stratégique, aux côtés du secteur privé, dans des projets et des entreprises du Canada qui sont les moteurs de notre transformation économique. Il s'agira notamment de projets dans les domaines de l'énergie propre et conventionnelle, des minéraux critiques, de l'agriculture et des infrastructures.

Les revenus seront réinvestis de manière à faire croître le Fonds pour un Canada fort, renforçant ainsi sa capacité au fil du temps. À mesure que le Fonds prendra de l'ampleur, il permettra d'orienter les capitaux vers les investissements offrant le meilleur rendement potentiel pour le Canada et la population canadienne.

Pour veiller à ce que les Canadiennes et les Canadiens aient la possibilité d'investir dans la croissance de notre pays et d'en partager les bénéfices, le gouvernement lancera un produit d'investissement destiné au grand public. Ainsi, la population canadienne pourra participer directement à la prospérité à long terme de notre pays et contribuer à bâtir la richesse nationale à long terme. Au cours des prochains mois, le gouvernement fédéral tiendra des consultations sur la conception précise de ce nouvel instrument. Des détails supplémentaires sur le Fonds pour un Canada fort seront présentés dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps 2026 du gouvernement, et d'autres mises à jour suivront dans les mois à venir.

Les entreprises et les investisseurs du Canada se mobilisent pour bâtir l'avenir de notre pays, et des investisseurs du monde entier choisissent d'investir dans cet avenir. Les projets et les entreprises innovateurs qu'ils contribueront à mettre sur pied permettront de créer une économie plus forte, plus autonome et plus résiliente pour les Canadiennes et les Canadiens. Le Fonds pour un Canada fort va encore plus loin en veillant à ce que toute la population soit bénéficiaire des retombées financières qui découleront de ces projets.

Citations

« Le nouveau gouvernement du Canada donne le coup d'envoi à une série de projets d'intérêt national dans les domaines de l'énergie, du commerce, des minéraux critiques, des transports et des données, entre autres. Il s'agit de projets qui rendront le Canada plus fort, plus résilient et plus indépendant. Grâce au Fonds pour un Canada fort, les Canadiennes et les Canadiens auront la possibilité de profiter directement de ces retombées. C'est notre pays, c'est votre avenir, et nous les bâtissons ensemble. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Le prochain chapitre de la croissance du Canada passe d'abord par des investissements sur le territoire national. Le Fonds pour un Canada fort investira dans des entreprises et des projets canadiens clés et stratégiques, ce qui créera des emplois bien rémunérés, encouragera l'innovation et aidera le Canada à rester compétitif dans un monde en rapide évolution. De plus, il est important de souligner que les Canadiennes et les Canadiens eux-mêmes auront la possibilité d'investir dans ce fonds, ce qui leur permettra de participer directement à la croissance de notre pays et de partager sa réussite. Ce fonds illustre parfaitement notre approche consistant à investir aujourd'hui pour stimuler la productivité, la croissance et la prospérité commune de demain. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

Faits saillants

La Mise à jour économique du printemps 2026 du gouvernement du Canada sera présentée à la Chambre des communes par le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, le mardi 28 avril 2026.

C'est dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps 2026 que le gouvernement annoncera son intention de créer le Fonds pour un Canada fort, une nouvelle entité indépendante relevant du ministre des Finances et du Revenu national. De plus amples détails sur le mandat, la structure et le plan de mise en œuvre du Fonds seront fournis au cours des prochains mois.

Le gouvernement du Canada mettra en place un bureau de transition dédié au Fonds pour un Canada fort. Ce bureau sera chargé de favoriser la tenue d'un dialogue ciblé avec les acteurs du marché et les organismes de réglementation, et de finaliser les détails relatifs à la gouvernance du Fonds, à son mandat d'investissement et à son produit d'investissement destiné aux particuliers.

Le gouvernement lancera un produit d'investissement destiné au grand public qui permettra aux investisseurs particuliers canadiens de participer à la croissance du Canada et de bénéficier de ses rendements financiers. À terme, et en fonction des besoins, le gouvernement envisagera également d'autres sources de financement pour le Fonds, comme la mobilisation de la valeur totale des actifs fédéraux.

Par le biais d'entités existantes comme la Banque de l'infrastructure du Canada, Exportation et développement Canada, le Fonds de croissance du Canada, la Banque de développement du Canada, la Corporation de garantie de prêts pour les Autochtones du Canada, Financement agricole Canada ainsi que des programmes ministériels, le gouvernement investit dans des projets et des entreprises indispensables pour stimuler la croissance et la compétitivité à long terme du Canada.

Depuis septembre 2025, 15 projets ont été soumis au Bureau des grands projets, lequel élabore également six stratégies de transformation dans les secteurs de l'énergie nucléaire, du gaz naturel liquéfié, des minéraux critiques - tels que le nickel, le graphite et le tungstène -, et des infrastructures de transport. Pris ensemble, ces projets représentent un investissement de plus de 126 milliards de dollars dans notre économie.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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