/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À WINNIPEG/

WINNIPEG, MB, le 12 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Wade Grant, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique. ainsi que l'honorable Bernadette Smith, ministre du Logement, de la Lutte contre les dépendances et de l'Itinérance du Manitoba, Evan Duncan, conseiller municipal, présidente de l'équipe Propriétés et aménagement, Ville de Winnipeg, Kathleen Vyrauen, agente des subventions, Winnipeg Foundation, Jeff Browaty, membre du conseil d'administration et conseiller municipal de Winnipeg, Fédération canadienne des municipalités, Sahla Mitchell, directrice de l'Avancement de l'aménagement immobilier Robbyn Rempel, directrice générale de Family Dynamics, et Kim Fontaine, directrice générale d'Ikwe Widdjiitiwin Inc., pour une annonce concernant des logements.

Manitoba

Date : le 15 juin 2026 Heure : 10 h (heure du Centre) Lieu : 290, rue Colony

Winnipeg (Manitoba) R3C 1W6

Veuillez arriver au plus tard à 9 h 45.

SOURCE Gouvernement du Canada

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]