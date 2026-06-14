Le lundi 15 juin 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
14 juin, 2026, 18:56 ET
OTTAWA, ON, le 14 juin 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
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Comté de Mayo (Irlande)
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12 h 00
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Le premier ministre s'envolera vers Genève, en Suisse.
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Note à l'intention des médias :
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Genève (Suisse)
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15 h 30
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Le premier ministre arrivera à Genève, en Suisse.
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Note à l'intention des médias :
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Évian (France)
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16 h 15
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Le premier ministre arrivera sur les lieux du Sommet des dirigeants du G7 de 2026.
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Fermé aux médias
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18 h 15
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Le premier ministre rencontrera le président du Conseil européen, António Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
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Note à l'intention des médias :
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19 h 00
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Le premier ministre et Mme Diana Fox Carney participeront à la cérémonie d'accueil officielle du Sommet des dirigeants du G7 de 2026.
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Note à l'intention des médias :
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19 h 25
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Le premier ministre participera à la photo de famille du Sommet des dirigeants du G7 de 2026.
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Note à l'intention des médias :
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19 h 30
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Le premier ministre participera au dîner de travail informel du Sommet des dirigeants du G7 de 2026.
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Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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