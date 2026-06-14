Le lundi 15 juin 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

14 juin, 2026, 18:56 ET

OTTAWA, ON, le 14 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Comté de Mayo (Irlande)


12 h 00         

Le premier ministre s'envolera vers Genève, en Suisse.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

Genève (Suisse)


15 h 30         

Le premier ministre arrivera à Genève, en Suisse.



Note à l'intention des médias :

  • Diffuseur hôte et photographes officiels

Évian (France)


16 h 15         

Le premier ministre arrivera sur les lieux du Sommet des dirigeants du G7 de 2026.



Fermé aux médias 


18 h 15         

Le premier ministre rencontrera le président du Conseil européen, António Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool à la fin de la rencontre

19 h 00         

Le premier ministre et Mme Diana Fox Carney participeront à la cérémonie d'accueil officielle du Sommet des dirigeants du G7 de 2026.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool et diffuseur hôte

19 h 25         

Le premier ministre participera à la photo de famille du Sommet des dirigeants du G7 de 2026.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool et diffuseur hôte

19 h 30         

Le premier ministre participera au dîner de travail informel du Sommet des dirigeants du G7 de 2026.



Fermé aux médias

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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