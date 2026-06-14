Le lundi 15 juin 2026

OTTAWA, ON, le 14 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Comté de Mayo (Irlande)



12 h 00 Le premier ministre s'envolera vers Genève, en Suisse.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool Genève (Suisse)



15 h 30 Le premier ministre arrivera à Genève, en Suisse.





Note à l'intention des médias :

Diffuseur hôte et photographes officiels Évian (France)



16 h 15 Le premier ministre arrivera sur les lieux du Sommet des dirigeants du G7 de 2026.





Fermé aux médias



18 h 15 Le premier ministre rencontrera le président du Conseil européen, António Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool à la fin de la rencontre 19 h 00 Le premier ministre et Mme Diana Fox Carney participeront à la cérémonie d'accueil officielle du Sommet des dirigeants du G7 de 2026.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool et diffuseur hôte 19 h 25 Le premier ministre participera à la photo de famille du Sommet des dirigeants du G7 de 2026.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool et diffuseur hôte 19 h 30 Le premier ministre participera au dîner de travail informel du Sommet des dirigeants du G7 de 2026.





Fermé aux médias

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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