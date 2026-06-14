Le premier ministre Carney élargit le partenariat entre le Canada et l'Irlande en sciences, technologies et culture

WESTPORT, Irlande, le 14 juin 2026 /CNW/ - Dans un monde plus dangereux et divisé, le Canada se renforce à l'intérieur de ses frontières et diversifie ses partenariats à l'étranger. Nos alliés européens jouent un rôle central dans cette mission, puisque nous partageons une histoire et des valeurs communes, ainsi que, de plus en plus, des ambitions et intérêts communs.

L'Irlande est l'un des partenaires les plus proches du Canada en Europe et ce partenariat est aujourd'hui en plein essor. Le commerce bilatéral a augmenté de près de 150 % au cours des 10 dernières années, et l'Irlande est un partenaire clé dans les domaines de l'investissement, de l'agriculture et de l'agroalimentaire, de la croissance propre et de la sécurité économique. S'appuyant sur cette dynamique, le premier ministre Mark Carney a conclu aujourd'hui une visite bilatérale fructueuse en Irlande. Il s'agissait de la première visite effectuée par un premier ministre du Canada en Irlande depuis près d'une décennie.

À Dublin, le premier ministre Carney a rencontré le taoiseach Martin afin de renforcer les relations bilatérales grâce à une coopération renforcée dans des secteurs clés, sur la base d'une nouvelle déclaration commune. Ils comptent notamment y parvenir par les moyens suivants :

Établir des partenariats en matière d'intelligence artificielle (IA) en approfondissant la coopération et en misant sur la stratégie L'IA pour tous du Canada et sur la nouvelle stratégie Digital Ireland de l'Irlande. Le Canada est déterminé à tirer parti de la révolution de l'IA pour saisir les occasions qui se présentent, améliorer le bien-être et sauver des vies. Les résultats sont immédiats : la société canadienne OpenText a annoncé hier un investissement de plus de 160 millions de dollars à Cork, en Irlande, pour y établir son centre européen consacré à l'IA.

en approfondissant la coopération et en misant sur la stratégie L'IA pour tous du Canada et sur la nouvelle stratégie Digital Ireland de l'Irlande. Le Canada est déterminé à tirer parti de la révolution de l'IA pour saisir les occasions qui se présentent, améliorer le bien-être et sauver des vies. Les résultats sont immédiats : la société canadienne OpenText a annoncé hier un investissement de plus de 160 millions de dollars à Cork, en Irlande, pour y établir son centre européen consacré à l'IA. Renforcer la résilience des systèmes de santé et des chaînes d'approvisionnement grâce à une collaboration dans les domaines de la médecine régénératrice, de la fabrication de produits pharmaceutiques, du perfectionnement de la main-d'œuvre et des compétences en biofabrication. Cette coopération est prévue dans les protocoles suivants qui ont été signés récemment : Protocole d'entente entre le Centre pour la commercialisation de la médecine régénératrice (CCRM), installé à Toronto, et le centre de recherches national de l'Irlande RINN Advanced Therapies en vue d'explorer la possibilité d'établir un pôle du CCRM en Irlande. Cette initiative permettrait d'accélérer la mise au point et la commercialisation de technologies novatrices dans le domaine de la santé tout en créant de nouveaux débouchés commerciaux pour les entreprises canadiennes. Protocole d'entente entre l'Alliance canadienne pour les compétences et la formation en sciences de la vie (CASTL) et l'institut national irlandais de recherche et de formation sur les bioprocédés (NIBRT) pour qu'ils accroissent leur collaboration afin de perfectionner la main-d'œuvre dans les secteurs des biopharmaceutiques et des sciences de la vie.

grâce à une collaboration dans les domaines de la médecine régénératrice, de la fabrication de produits pharmaceutiques, du perfectionnement de la main-d'œuvre et des compétences en biofabrication. Cette coopération est prévue dans les protocoles suivants qui ont été signés récemment : Promouvoir la coopération dans la sécurité alimentaire et l'agroalimentaire en augmentant les investissements bilatéraux, en tirant parti des possibilités offertes par la Stratégie nationale de sécurité alimentaire du Canada et en cherchant à conclure un partenariat conjoint en matière de sécurité alimentaire mondiale.

en augmentant les investissements bilatéraux, en tirant parti des possibilités offertes par la Stratégie nationale de sécurité alimentaire du Canada et en cherchant à conclure un partenariat conjoint en matière de sécurité alimentaire mondiale. Accélérer la coopération en matière de climat et de croissance propre , notamment une collaboration à l'égard des technologies propres et de l'atténuation du méthane ainsi qu'un leadership conjoint en matière de réduction des émissions dans le cadre de forums multilatéraux et de partenariats internationaux.

, notamment une collaboration à l'égard des technologies propres et de l'atténuation du méthane ainsi qu'un leadership conjoint en matière de réduction des émissions dans le cadre de forums multilatéraux et de partenariats internationaux. Approfondir la collaboration dans les domaines de la recherche, de l'innovation et des technologies nouvelles, y compris la mobilité des chercheurs, la commercialisation, la recherche et le renforcement des liens entre l'innovation canadienne et irlandaise.

Pour témoigner des liens profonds qui unissent les peuples des deux pays, le premier ministre Carney a annoncé une contribution pouvant atteindre 2 millions de dollars pour le lancement de Canada-Irlande 180, une initiative culturelle phare qui se tiendra en 2027 pour souligner le 180e anniversaire de la migration massive de plus de 100 000 Irlandaises et Irlandais vers le Canada. Cette initiative célébrera l'héritage commun du Canada et de l'Irlande, fera une plus grande place aux artistes irlando-canadiens et approfondira les échanges culturels entre nos deux pays.

Les dirigeants ont également convenu de renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre le Canada et l'Irlande, notamment dans le cadre du partenariat de sécurité et de défense entre l'Union européenne (UE) et le Canada et de l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (instrument SAFE). Ils se sont engagés à explorer la possibilité d'une coopération pratique entre les Forces armées canadiennes et les Forces de défense irlandaises en matière de formation à la sécurité maritime.

Le premier ministre et le taoiseach ont souligné que l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'UE constituait un catalyseur de croissance économique. Ils ont évoqué les progrès importants accomplis par l'Irlande en vue de la ratification complète de cet accord, les modifications apportées à la loi sur l'arbitrage ayant désormais été adoptées par l'Oireachtas, l'assemblée législative de l'Irlande.

Après Dublin, le premier ministre s'est rendu dans le comté de Mayo, où il a rencontré la présidente de l'Irlande, Catherine Connolly. Il a également rencontré des dirigeants de la communauté, dans cette région qui entretient des liens étroits avec des dizaines de milliers de Canadiennes et de Canadiens.

Le nouveau gouvernement du Canada bâtit une économie plus forte, plus concurrentielle et plus résiliente. En resserrant ses partenariats avec des alliés de confiance, en attirant des investissements et en élargissant l'accès aux marchés mondiaux, le Canada crée de nouvelles possibilités pour ses travailleurs, ses entreprises et ses industries, tout en renforçant l'économie du pays.

Citation

« Grâce à leur histoire commune et à leurs valeurs partagées, le Canada et l'Irlande ont développé une vision transatlantique unique du monde, enracinée dans une conviction simple : nous sommes plus forts lorsque nous sommes unis. Grâce à cette coopération approfondie, nous créons de nouvelles possibilités pour nos populations. Ensemble, nous formerons une force puissante, centrale et porteuse de sens qui agit pour le bien - un partenariat fiable dans un monde qui ne l'est absolument pas. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agissait de la première visite officielle du premier ministre Carney en Irlande et de la première visite officielle d'un premier ministre canadien dans le comté de Mayo.

Au cours de leur rencontre, le premier ministre Carney et le taoiseach Martin ont mis en lumière diverses ententes commerciales conclues récemment entre des entreprises canadiennes et irlandaises, dont les suivantes : Un engagement de l'entreprise de fabrication Smurfit Westrock en vue d'un investissement de 110 millions de dollars dans ses activités menées au Canada d'ici 2030. L'entreprise, qui exploite cinq installations de papier et d'emballage au Canada, emploie environ 4 000 personnes dans tout le pays. Un investissement de 5 millions de dollars de Bevcraft et Swaay Technologies pour qu'elles agrandissent leur usine de fabrication de Trois-Rivières, au Québec, et réalisent à grande échelle le développement, l'essai et la fabrication de nouveaux produits pour boissons, y compris des systèmes novateurs d'impression numérique de contenants qui seront utilisés partout en Amérique du Nord. L'expansion de l'entreprise EllisDon en Irlande, qui favorisera la mise sur pied d'établissements de soins de santé occupés par le Health Service Executive de l'Irlande, qui est le système de santé public de ce pays, et d'autres intervenants dans le domaine de la santé.

En 2025, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et l'Irlande a atteint 6 milliards de dollars, les exportations canadiennes s'élevant à 1,1 milliard de dollars et les importations à 4,9 milliards de dollars.

En 2025, l'Irlande était le septième marché d'exportation du Canada pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer dans l'UE, les exportations s'élevant à 400,5 millions de dollars. La même année, les importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer en provenance de l'Irlande ont atteint 345,2 millions de dollars.

Cette visite en Irlande faisait suite à une visite effectuée à Paris le 12 juin 2026, où le premier ministre a renouvelé et élargi le partenariat entre le Canada et la France dans les secteurs de l'énergie et des minéraux critiques, de la technologie et de l'IA, des talents et de la culture ainsi que de la défense.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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