Déclaration du premier ministre Carney à l'occasion de la Semaine nationale de la fonction publique

OTTAWA, ON, le 14 juin 2026 /CNW/ - « En cette Semaine nationale de la fonction publique, nous soulignons le service, le professionnalisme et le dévouement exceptionnels des fonctionnaires du Canada et remercions ces derniers du rôle essentiel qu'ils jouent pour bâtir un Canada plus fort.

Au cours de la dernière année, le Canada a pris des mesures à un rythme et à une échelle sans précédent depuis des générations afin de bâtir une économie plus forte, plus indépendante et plus résiliente. Derrière chaque politique, chaque programme et chaque projet se trouvent des fonctionnaires dont le savoir-faire, l'engagement et la foi profonde dans le Canada aident à concrétiser nos ambitions.

Notre gouvernement a réduit l'impôt sur le revenu et les investissements de même que les taxes à l'achat d'une maison. Grâce à notre nouvelle politique "Achetez canadien", nous avons simplifié la fabrication de produits canadiens et l'achat de ressources canadiennes. Nous avons accordé des milliards de dollars en allègements tarifaires afin de protéger et de réoutiller les travailleurs dans les secteurs stratégiques du Canada. Nous avons mis en place le Bureau des grands projets, Maisons Canada et l'Agence de l'investissement pour la défense. À chaque étape, les fonctionnaires canadiens ont contribué à la conception et à la mise en œuvre de ces initiatives, tout en relevant le défi de mettre sur pied de nouvelles agences et initiatives dans des délais extrêmement courts.

Nous avons présenté des projets de loi visant à renforcer la sécurité aux frontières, à lutter contre la haine et à mettre en place les réformes les plus importantes de ces dernières décennies en matière de mise en liberté sous caution et de détermination de la peine. Nous nous sommes également efforcés de réduire les coûts et de renforcer les programmes sur lesquels comptent les Canadiennes et les Canadiens chaque jour, notamment en rendant permanent le Programme national d'alimentation scolaire, en mettant en place l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels et, plus récemment, en lançant la toute première Stratégie nationale de sécurité alimentaire du Canada. Il s'agit là de réalisations historiques pour le Canada - et de projets ambitieux qui ont nécessité le savoir-faire et le dévouement d'une fonction publique canadienne solide pour voir le jour.

Grâce à leur engagement à servir la population canadienne et à leur foi inébranlable dans le Canada, les fonctionnaires contribuent à bâtir un Canada plus fort et plus confiant.

Bonne Semaine nationale de la fonction publique. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]