EDMONTON, AB, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Dans un contexte mondial en rapide évolution, nous devons agir avec détermination pour bâtir une économie plus forte, plus compétitive et plus prospère. À cette fin, le gouvernement a déposé la Loi visant à bâtir le Canada, adoptée par le Parlement en juin dernier. Cette loi permet au gouvernement de simplifier les processus d'approbation fédéraux afin d'accélérer la réalisation de grands projets. Ces derniers permettront de mieux raccorder notre économie, de diversifier nos secteurs d'activité, d'accéder à de nouveaux marchés et de créer des emplois bien rémunérés, et ce, tout en protégeant les normes environnementales rigoureuses du Canada et en respectant les droits des peuples autochtones.

En août, le premier ministre Carney a lancé le nouveau Bureau des grands projets (BGP) pour diriger cette mission. Le BGP, dont le siège social est situé à Calgary, a un mandat clair : servir de point de contact unique pour accélérer la mise en œuvre de grands projets transformateurs. Le BGP s'acquittera de son mandat de deux façons distinctes : en simplifiant et en accélérant les processus d'approbation réglementaire, ainsi qu'en structurant et en coordonnant le financement selon les besoins. Le nouveau gouvernement du Canada annoncera bientôt la première tranche de projets d'intérêt national qui seront soumis à l'examen du BGP.

Le BGP pourra compter sur le leadership et les avis du Conseil consultatif autochtone, composé de 11 représentants des Premières Nations, des Inuits, des Métis et des communautés signataires de traités modernes et d'ententes sur l'autonomie gouvernementale. Ces dirigeants possèdent des connaissances approfondies et une vaste expérience, et contribueront à orienter les travaux du BGP afin de garantir que les grands projets créent des occasions de participation à part entière et de gestion responsable des ressources grâce à une véritable collaboration avec les peuples autochtones.

Aujourd'hui, le premier ministre a annoncé la composition officielle du Comité :

Kluane Adamek , Première Nation de Kluane, Yukon

, Première Nation de Kluane, Chef Darcy Bear , Première Nation des Dakota de Whitecap, Saskatchewan

, Première Nation des Dakota de Whitecap, Vanessa Doig , Makivvik, Nunavik, Nord-du-Québec

, Makivvik, Nunavik, Nord-du-Québec JP Gladu, Bingwi Neyaashi Anishinaabek, Ontario

Victoria LaBillois , Première Nation Mi'gmaq de Listuguj , Québec

, Première Nation Mi'gmaq de , Québec Grand chef Trevor Mercredi , Première Nation Beaver (Traité n o 8), Alberta

, Première Nation Beaver (Traité n 8), Chef Terry Paul , Première Nation de Membertou , Nouvelle-Écosse

, Première Nation de , Nouvelle-Écosse Lorne Pelletier , Fédération des Métis du Manitoba , Manitoba

, Fédération des Métis du , Christy Sinclair , Nunavut Tunngavik Inc., Nunavut

, Nunavut Tunngavik Inc., Crystal Smith , Nation Haisla, Colombie-Britannique

, Nation Haisla, Colombie-Britannique Matt Vermette , Nation métisse de la Saskatchewan

La Loi visant à bâtir le Canada prévoit la tenue de consultations approfondies avec les peuples autochtones, tant dans le processus de détermination des projets qui sont dans notre intérêt collectif que dans l'élaboration des conditions nécessaires à leur réalisation. Cette loi répond aux exigences de l'article 35 de notre Constitution relative à l'obligation de consulter et confirme la volonté du gouvernement de mettre en œuvre les principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, dont le consentement libre, préalable et éclairé.

Au cours de l'été, le nouveau gouvernement du Canada a organisé trois sommets afin de consulter les dirigeants des Premières Nations, des Inuits et des Métis au sujet de cette nouvelle loi, d'écouter leurs priorités et d'explorer des possibilités d'accès à une participation financière et les avantages économiques globaux découlant de cette transformation générationnelle de l'économie canadienne.

Le nouveau gouvernement du Canada avance à un rythme inégalé depuis des générations pour réaliser de grands projets dans le cadre d'un véritable partenariat avec les peuples autochtones. Ces projets d'envergure permettront de créer une vigueur économique durable pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis, de relier davantage de communautés et de bâtir une seule économie canadienne forte.

Citations

« Le nouveau gouvernement du Canada bâtit une seule économie canadienne, laquelle sera renforcée par de grands projets d'intérêt national qui permettront de relier nos régions, de diversifier nos produits et nos marchés et de créer des centaines de milliers d'emplois bien rémunérés. Le partenariat avec les peuples autochtones est au cœur de cette mission. Le gouvernement s'appuiera sur l'expertise et les avis du Conseil consultatif autochtone pour s'assurer que ces projets renforcent l'autonomie des Premières Nations, des Inuits et des Métis et créent davantage de possibilités, de sécurité et de prospérité pour leurs communautés. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Le Canada est plus fort lorsque nous travaillons ensemble. Le Conseil consultatif autochtone nous aidera à veiller à ce que les processus et les projets tiennent compte des points de vue et des priorités des Autochtones à chacune des étapes de la mise en place de l'économie la plus forte du G7. »

-- L'hon. Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne

« Les nouveaux membres du Conseil consultatif autochtone veilleront à ce que les voix des Premières Nations, des Inuits, des Métis et des partenaires signataires de traités modernes et d'ententes sur l'autonomie gouvernementale soient prises en compte dans les décisions qui les concernent. Leur expérience et leurs conseils seront essentiels à la réalisation de grands projets dans un véritable esprit de partenariat. »

-- L'hon. Rebecca Alty, ministre des Relations Couronnes-Autochtones

« La mise sur pied du Conseil consultatif autochtone marque une étape cruciale dans le processus visant à placer le leadership, les connaissances et les priorités des Autochtones au cœur de la réalisation des projets d'intérêt national. Le Conseil favorisera l'intégration des pratiques relatives à la réconciliation, à l'établissement de partenariats et à la participation économique des Autochtones dans les travaux du Bureau des grands projets. »

-- L'hon. Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« L'annonce d'aujourd'hui consiste à bâtir un avenir plus prometteur et un Canada plus fort en invitant les peuples autochtones à participer aux prises de décisions. Le Conseil consultatif autochtone jouera un rôle de premier plan dans l'orientation des initiatives d'intérêt national. Ainsi, ces initiatives refléteront véritablement les droits, les voix et les aspirations des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ainsi que celles des partenaires signataires de traités modernes et d'ententes sur l'autonomie gouvernementale. L'expérience vécue, les connaissances, le savoir-faire et le leadership des membres du Conseil seront essentiels à notre réussite commune. »

-- L'hon. Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« Nous franchissons aujourd'hui une étape importante dans notre mission visant à bâtir un Canada fort, en collaboration avec les peuples autochtones et en reconnaissance de leur leadership dans les projets liés à l'énergie et aux ressources naturelles à l'échelle du pays. La création du Conseil consultatif autochtone incarne notre volonté d'honorer le savoir et l'intendance autochtones en vue de favoriser l'avènement d'un avenir durable et prospère pour l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes. Je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec le Conseil. Ensemble, nous bâtirons un avenir respectueux des terres et des générations à venir. »

-- L'hon. Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Je me réjouis du fait que le Bureau des grands projets pourra compter sur les services du Conseil consultatif autochtone. L'expertise et les avis des membres du Conseil seront essentiels pour faire en sorte que les projets d'intérêt national soient réalisés de manière rapide et adéquate, et qu'ils permettent de créer de réelles possibilités et une véritable prospérité pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis. »

-- Dawn Farrell, présidente-directrice générale du Bureau des grands projets

Faits saillants

Les membres du Conseil consultatif autochtone (CCA) sont nommés pour un mandat initial de deux ans. Ils se réuniront au moins quatre fois par année en personne et tiendront également d'autres réunions virtuelles, s'il y a lieu. Le Bureau des grands projets (BGP) assurera le soutien administratif du CCA.

Le BGP a été mis sur pied en vertu de la Loi visant à bâtir le Canada , laquelle est entrée en vigueur en juin 2025. Il a été lancé le 29 août 2025 afin de soutenir la réalisation de projets d'intérêt national. Il s'agit d'un guichet unique destiné aux promoteurs, aux communautés autochtones et aux gouvernements afin de faciliter la désignation de projets d'intérêt national qui feront croître l'économie du Canada, et d'en accélérer la réalisation.

, laquelle est entrée en vigueur en juin 2025. Il a été lancé le 29 août 2025 afin de soutenir la réalisation de projets d'intérêt national. Il s'agit d'un guichet unique destiné aux promoteurs, aux communautés autochtones et aux gouvernements afin de faciliter la désignation de projets d'intérêt national qui feront croître l'économie du Canada, et d'en accélérer la réalisation. Pour accroître la capacité des peuples autochtones à participer à de grands projets, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 40 millions de dollars sur deux ans pour soutenir les activités de consultation et de préparation des communautés en lien avec la réalisation de grands projets.

Le gouvernement du Canada a également doublé le Programme de garantie de prêts pour les Autochtones pour le porter à 10 milliards de dollars, permettant ainsi à davantage de communautés autochtones d'acquérir sans frais une participation financière aux grands projets.

