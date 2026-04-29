CALGARY, AB, le 28 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, prendra la parole lors du dîner de printemps de la Canadian Association of Energy Contractors.

Date : 1er mai 2026

Heure : 12 h (midi), HR

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected] avant 17 h le 29 avril 2026 (HE). Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]