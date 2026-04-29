OTTAWA, ON, le 29 avril 2026 /CNW/ - Le monde change à toute vitesse, et les Canadiens comprennent que la sécurité économique passe par la souveraineté énergétique. Le gouvernement du Canada renforce donc notre secteur énergétique et utilise tous les moyens à sa disposition pour permettre au Canada de réaliser son plein potentiel de superpuissance énergétique, notamment en soutenant et en renforçant notre leadership en matière d'énergie nucléaire.

Aujourd'hui, à l'occasion du congrès de l'Association nucléaire canadienne, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé que Ressources naturelles Canada (RNCan) élaborait une nouvelle stratégie nucléaire transformatrice pour le Canada, qui sera rendue publique d'ici la fin de l'année.

La stratégie s'appuiera sur des décennies d'innovations canadiennes ainsi que sur d'abondantes ressources en uranium, une main-d'œuvre de première classe et un régime de sûreté parmi les meilleurs au monde. Elle s'attachera à développer le secteur nucléaire canadien pour favoriser une offre d'énergie abordable et assurer la sécurité énergétique au pays, tout en saisissant les possibilités offertes par la croissance du secteur à l'échelle mondiale, qui pourraient s'élever à 200 milliards de dollars par an d'ici 2030. En concertation avec les provinces et territoires, les services publics, l'industrie, les partenaires autochtones et les syndicats, un programme d'action ciblé pour l'énergie nucléaire aidera le Canada à étendre son réseau électrique, à électrifier son économie, à créer des milliers d'emplois, à saisir les occasions de diversification des marchés et à s'assurer d'un approvisionnement énergétique suffisant.

La stratégie reposera sur quatre piliers :

permettre la construction de nouvelles centrales au Canada;

faire du Canada un fournisseur et un exportateur de choix à l'échelle mondiale;

développer la production d'uranium et les possibilités liées au combustible nucléaire;

développer l'innovation nucléaire canadienne (dans les domaines de la fission et de la fusion).

L'exécution de cette stratégie transformera l'innovation en solutions concrètes pour la population canadienne, notamment pour les Canadiennes et les Canadiens vivant là où la sécurité énergétique et l'accessibilité économique de l'énergie sont fragiles. C'est pourquoi le ministre Hodgson, au nom du ministre de la Défense nationale, l'honorable David J. McGuinty, a annoncé que le gouvernement du Canada, par le biais du ministère de la Défense nationale (MDN), effectue un investissement initial de 40 millions de dollars pour 2026-2027 afin d'évaluer la possibilité d'utiliser un microréacteur contrôlé par des Canadiens afin de fournir chaleur et électricité au MDN et aux Forces armées canadiennes pour leurs installations et activités dans les régions éloignées et nordiques.

Le secteur nucléaire canadien repose sur la science, la recherche, la technologie et l'innovation. C'est pourquoi le gouvernement fédéral s'est engagé à investir 2,2 milliards de dollars sur dix ans à Chalk River, où sont situés les laboratoires nucléaires nationaux du Canada. Les fonds serviront au nouveau Centre de recherche avancée sur les matériaux nucléaires et à d'autres infrastructures essentielles du campus des laboratoires. Ils permettront à EACL d'intégrer les capacités de ses installations désuètes dans un complexe d'installations et de laboratoires de recherche modernes pouvant favoriser le maintien du leadership du Canada dans l'énergie nucléaire, y compris dans la technologie CANDU, dans la sûreté, la sécurité et la criminalistique nucléaires, dans les petits réacteurs modulaires, dans la mise au point du combustible pour les réacteurs et dans les services publics dotés de réacteurs à durée de vie plus longue et à fiabilité accrue.

Le monde change rapidement, et le gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut maîtriser : offrir une électricité sûre, abordable et propre pour répondre à la demande des ménages et des entreprises et rendre possible une croissance économique à long terme. Notre plan clair, centré sur l'innovation canadienne, permettra au Canada de bâtir la sécurité énergétique et la compétitivité qu'exige l'avenir.

Citations

« Le Canada est depuis longtemps un chef de file dans le secteur nucléaire, mais il ne le demeurera pas en restant immobile. Notre gouvernement avance à une vitesse inégalée depuis des générations pour mener à bien de grands projets, et le domaine de l'énergie nucléaire ne fait pas exception. Nous devons agir rapidement et de manière stratégique pour rester à l'avant-garde de l'innovation, en travaillant main dans la main avec des partenaires clés, afin d'offrir à la population canadienne de l'électricité propre, des factures abordables, une croissance économique et un environnement sûr. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Dans un contexte mondial où les menaces évoluent sans cesse, le Canada doit renforcer ses capacités nationales pour défendre ses intérêts, protéger sa souveraineté et façonner son avenir. Ce programme de faisabilité représente une étape importante pour soutenir les technologies d'énergie nucléaire sous contrôle canadien et assurer une présence soutenue en matière de défense dans l'Arctique et le Nord. »

L'honorable David J. McGuinty

Ministre de la Défense nationale

Quelques faits

Aujourd'hui, le nucléaire fournit approximativement 13 % de l'électricité au Canada, grâce à 17 réacteurs CANDU MC exploités en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

exploités en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Le secteur de l'énergie nucléaire injecte 22 milliards de dollars par an dans l'économie canadienne.

Le Canada possède l'uranium de la meilleure qualité. Deuxième producteur au monde, il a assuré, en 2024, environ 24 % de la production mondiale totale. Environ 90 % de cette production d'uranium est exportée dans des pays qui l'utilisent à des fins pacifiques, comme combustible pour leurs centrales nucléaires. Les activités d'extraction et de concentration de l'uranium ont principalement lieu en Saskatchewan. Ces activités ont contribué pour environ 2,6 milliards de dollars à l'économie canadienne en 2024, tout en fournissant des emplois directs à plus de 3 400 Canadiens - dont près de la moitié sont des travailleurs des régions nordiques et des résidents du nord de la Saskatchewan.

Le 11 septembre 2025, le premier ministre Carney a confié le nouveau projet nucléaire de Darlington au Bureau des grands projets.

Les premiers investissements du gouvernement du Canada dans l'évaluation de la faisabilité des microréacteurs s'élèvent à 6 millions de dollars pour 2025-2026, dont 4,7 millions de dollars pour des travaux de recherche-développement réalisés aux Laboratoires de Chalk River, laboratoire nucléaire national du Canada.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]