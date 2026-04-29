OTTAWA, ON, le 29 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane, prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite.

Les dirigeants ont discuté de l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Le premier ministre Carney a condamné les frappes menées par le régime iranien contre l'Arabie saoudite. Il a remercié Son Altesse Royale pour le rôle de premier plan que l'Arabie saoudite a joué en appelant à la retenue et à la désescalade dans la région. Le premier ministre remercie l'Arabie saoudite pour les efforts qu'elle a déployés pendant la crise, notamment pour avoir assuré le rapatriement en toute sécurité de plus de 300 Canadiennes et Canadiens touchés par le conflit.

Le premier ministre et le prince héritier ont discuté du renforcement du partenariat entre le Canada et l'Arabie saoudite dans les secteurs de l'énergie, de l'agroalimentaire, des minéraux critiques, de la défense et de l'aérospatiale. Les dirigeants se sont réjouis des visites ministérielles effectuées récemment, soulignant qu'elles donnent une impulsion favorable à l'intensification des échanges commerciaux et des investissements.

Le premier ministre Carney a remercié Son Altesse Royale de l'avoir invité à se rendre en Arabie saoudite et se réjouit à l'idée d'y effectuer une visite à l'avenir.

Les dirigeants ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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