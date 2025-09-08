ST. JOHN'S, NL, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Le contexte commercial mondial évolue rapidement en raison des États-Unis qui transforment en profondeur toutes leurs relations commerciales. Les répercussions sont considérables : déplacements de travailleurs, perturbation des chaînes d'approvisionnement et incertitude qui freine les investissements. Le Canada bénéficie du meilleur accord parmi tous les partenaires commerciaux des États-Unis, mais nous ne pouvons plus compter sur notre relation commerciale la plus importante comme nous le faisions auparavant. Nous devons renforcer notre position sur le plan intérieur.

Le nouveau gouvernement du Canada élabore actuellement une nouvelle stratégie industrielle pour faire face à cette situation et transformer notre économie afin qu'elle soit plus résiliente face aux chocs mondiaux. La semaine dernière, le premier ministre Mark Carney a annoncé la série de mesures de résilience commerciale la plus exhaustive de l'histoire du Canada. Ces mesures prévoient notamment des investissements dans la formation de la main-d'œuvre et le soutien du revenu, la création d'un nouveau Fonds de réponse stratégique de 5 milliards de dollars pour aider les industries à s'adapter et à se développer, une nouvelle politique « Achetez canadien » visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales, un soutien immédiat en matière de liquidités pour les entreprises et un renforcement de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT). Cette initiative fournira 1 milliard de dollars aux petites et moyennes entreprises touchées par les droits de douane pour leur permettre de diversifier leurs marchés, de créer de nouvelles sources de revenus et d'adopter des technologies innovantes visant à renforcer leur capacité concurrentielle.

Aujourd'hui, à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, le premier ministre a annoncé que 80 millions de dollars provenant de l'IRRT seront consacrés aux entreprises du Canada atlantique. Le soutien de l'IRRT aidera les industries de la région les plus touchées par les droits de douane à moderniser leurs activités, à protéger les emplois et à ouvrir de nouvelles perspectives de croissance au pays et à l'étranger, notamment dans les secteurs des produits de la mer, de la fabrication et de l'acier.

Combinée aux autres nouvelles mesures annoncées la semaine dernière, l'IRRT permettra à nos entreprises canadiennes de disposer des outils nécessaires pour mener à bien la transformation économique du Canada et saisir les opportunités qui en découlent.

Citations

« Notre mission principale consiste à renforcer la puissance économique du Canada afin d'offrir davantage de certitude et de prospérité aux Canadiens. Cette mission repose sur nos travailleurs et nos entreprises, qui sont les piliers de notre économie et font la force du Canada. Les Canadiens et les Canadiennes de la région de l'Atlantique ont bâti des industries incroyables qui dynamisent cette région et notre pays, et qui présentent à nos partenaires commerciaux du monde entier ce que le Canada a de mieux à offrir. À l'heure où ils se trouvent face à des pressions commerciales et à l'incertitude, le nouveau gouvernement du Canada réalise des investissements importants qui permettront à ces travailleurs et à ces entreprises de se tourner vers l'avenir et de prospérer. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Notre gouvernement propose de nouvelles mesures qui permettront de bâtir une économie canadienne forte, capable de répondre aux besoins de l'industrie et des travailleurs partout au Canada. Le Fonds de réponse stratégique, la politique "Achetez canadien", l'Initiative régionale de réponse tarifaire et d'autres mesures aideront les entreprises à s'adapter au nouveau contexte économique, à diversifier leurs marchés et à stabiliser leurs chaînes d'approvisionnement. Nous devons saisir cette occasion pour assurer la prospérité à long terme de toutes les régions de notre pays. »

-- L'hon. Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Le poisson et les produits de la mer comptent parmi les principales exportations de produits alimentaires du Canada. Cet investissement soutient le secteur des produits de la mer et les communautés côtières et rurales qu'il fait vivre. Le gouvernement du Canada défendra toujours les intérêts des Canadiens de l'Atlantique, et nous continuerons de travailler avec l'industrie et nos partenaires pour protéger et développer nos pêches et notre aquaculture, aujourd'hui et à long terme. »

-- L'hon. Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Les entreprises du Canada atlantique transforment les défis en occasions. Grâce à l'Initiative régionale de réponse tarifaire, nous aidons les entreprises les plus touchées par les droits de douane à gérer leurs coûts, à conquérir de nouveaux marchés et à renforcer leurs activités. Cet investissement vise à protéger les bons emplois d'aujourd'hui, à en créer de nouveaux pour demain et à faire en sorte que les communautés qui font la force de notre région continuent de prospérer. »

-- L'hon. Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Faits saillants

L'IRRT a été annoncée en mars 2025, avec un investissement initial de 450 millions de dollars. Mise en œuvre par les agences de développement régional du Canada, elle soutient les petites et moyennes entreprises directement ou indirectement touchées par les droits de douane, ainsi que les organismes sans but lucratif qui aident les entreprises à gérer les perturbations commerciales.

L'IRRT offre des contributions remboursables et non remboursables aux entreprises admissibles touchées, avec une aide non remboursable pouvant atteindre 1 million de dollars.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]