OTTAWA, ON, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé les changements suivants au Conseil des ministres :

Chrystia Freeland , actuellement ministre des Transports et du Commerce intérieur, quittera ses fonctions de ministre.

, actuellement ministre des Transports et du Commerce intérieur, quittera ses fonctions de ministre. Dominic LeBlanc , actuellement président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne, sera également ministre du Commerce intérieur.

, actuellement président du Conseil privé du Roi pour le et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne, sera également ministre du Commerce intérieur. Steven MacKinnon , actuellement leader du gouvernement à la Chambre des communes, sera également ministre des Transports.

Le premier ministre Carney tient à remercier la ministre Freeland pour son dévouement au sein du Conseil des ministres et pour le rôle crucial qu'elle jouera en tant que nouvelle représentante spéciale du Canada pour la reconstruction de l'Ukraine.

