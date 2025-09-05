TORONTO, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Le contexte commercial mondial évolue rapidement en raison du fait que les États-Unis transforment en profondeur l'ensemble de leurs relations commerciales. Les répercussions sont considérables et se traduisent par des pertes d'emplois, la perturbation des chaînes d'approvisionnement, la nécessité pour les entreprises de revoir leurs sources d'approvisionnement en matières premières et en produits, ainsi que par une incertitude qui freine les investissements. Le Canada profite du meilleur accord parmi tous les partenaires commerciaux des États-Unis, mais nous ne pouvons plus compter sur notre relation commerciale la plus importante comme nous le faisions auparavant. Nous devons consolider notre position sur notre propre marché.

Le nouveau gouvernement du Canada élabore actuellement une nouvelle stratégie industrielle afin de tirer parti de cette conjoncture. Cette stratégie transformera notre économie - qui passera de la dépendance à l'égard de partenaires commerciaux déterminés à un modèle de résilience aux perturbations mondiales, reposera sur les fondements solides des industries canadiennes et sera stimulée par la diversité de nos partenaires commerciaux internationaux.

À cette fin, le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui une série de nouvelles mesures stratégiques destinées aux travailleurs et aux entreprises des secteurs les plus touchés par les droits de douane et les perturbations commerciales imposées par les États-Unis. Ces mesures permettront aux travailleurs d'acquérir de nouvelles compétences, et aux entreprises de réorganiser leur production et de diversifier leurs produits, tout en stimulant la demande intérieure en faveur des entreprises canadiennes. À mesure que nous bâtirons l'économie de demain, nous veillerons à ce que les travailleurs et les industries puissent saisir les occasions qui se présenteront.

En complément des mesures déjà annoncées pour aider à transformer les industries canadiennes de l'acier et du bois d'œuvre, les nouvelles initiatives suivantes ont été annoncées aujourd'hui :

Une main-d'œuvre forte et confiante : le gouvernement mettra en place un nouveau programme de recyclage professionnel auquel auront accès jusqu'à 50 000 travailleurs, assouplira le régime d'assurance-emploi et en prolongera les prestations, et lancera une nouvelle plateforme numérique d'emploi et de formation en collaboration avec des partenaires du secteur privé afin de permettre aux Canadiens et aux Canadiennes de trouver plus rapidement un emploi.

Un nouveau Fonds de réponse stratégique : le gouvernement investira 5 milliards de dollars par l'intermédiaire d'un nouveau fonds assorti de modalités flexibles afin d'aider les entreprises de tous les secteurs touchés par les droits de douane à s'adapter, à se diversifier et à prospérer grâce au soutien de nouvelles alliances sectorielles visant à harmoniser les besoins en matière de formation et de main-d'œuvre.

Une nouvelle politique « Achetez canadien » : le gouvernement mettra en place une nouvelle politique visant à garantir que le gouvernement fédéral s'approvisionne auprès de fournisseurs canadiens et exigera le recours à des produits locaux lorsque les fournisseurs nationaux ne seront pas en mesure de répondre à la demande; il appliquera cette approche à tous les mécanismes fédéraux de financement et aux sociétés d'État, et fournira une feuille de route aux provinces, aux territoires et aux municipalités afin qu'elles appliquent des normes similaires à leurs propres achats.

Soutien immédiat en matière de liquidités : le gouvernement fera passer à 5 millions de dollars les prêts aux petites et moyennes entreprises accordés par la Banque de développement du Canada, offrira un financement plus souple au titre du Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane, et accordera une certaine souplesse au secteur automobile en exemptant les modèles de véhicules de l'année 2026 des exigences de la norme sur la disponibilité des véhicules électriques et en lançant immédiatement un examen de 60 jours de la norme qui visera à réduire les coûts.

Aide aux producteurs agricoles et de canola du Canada : Le gouvernement mettra en place de nouvelles mesures incitatives pour la production de biocarburants, en accordant plus de 370 millions de dollars pour aider les producteurs nationaux à relever les défis immédiats en matière de compétitivité, modifiera le Règlement sur les combustibles propres afin de soutenir l'industrie nationale des biocarburants, augmentera temporairement la limite sans intérêt du Programme de paiements anticipés à 500 000 dollars pour les avances sur le canola et augmentera le financement du Programme Agri-marketing afin de soutenir la diversification vers de nouveaux marchés de produits agricoles.

Initiative régionale de réponse tarifaire : le gouvernement augmentera son aide aux PME à un milliard de dollars sur trois ans, en offrant des modalités souples, et augmentera les nouvelles contributions non remboursables aux entreprises admissibles touchées par les droits de douane dans tous les secteurs concernés, y compris le secteur agricole et celui des fruits de mer.

Cliquez ici pour consulter la liste de l'ensemble des mesures.

Ces nouvelles mesures offriront aux industries et aux travailleurs les outils dont ils ont besoin pour bâtir un avenir meilleur - un avenir où l'économie canadienne dépendra moins d'un seul partenaire commercial et reposera sur les solides assises d'un marché canadien fort, d'une demande canadienne robuste et de partenariats commerciaux diversifiés.

Pour mener à bien cette transformation, le gouvernement a mis sur pied le Bureau des grands projets afin d'accélérer la réalisation des projets d'intérêt national, et lancera bientôt la Stratégie industrielle de défense du Canada, la nouvelle Stratégie de diversification commerciale du Canada et Maisons Canada, une entité gouvernementale qui contribuera à doubler le rythme de la construction au cours de la prochaine décennie. En même temps que le nouveau gouvernement du Canada se lance dans ces missions, nous veillons à ce que les travailleurs et les constructeurs canadiens disposent des outils nécessaires pour mener à bien cette transformation et en tirer pleinement parti.

En raison de l'incertitude économique, le secteur privé se montre hésitant à investir. Le Canada doit donc agir sans tarder. C'est pourquoi le gouvernement passe à l'action en proposant l'ensemble le plus complet de mesures favorisant la résilience commerciale de l'histoire du Canada. Car c'est en soutenant nos travailleurs et nos industries que nous bâtirons un Canada fort.

« Nous n'avons aucune emprise sur les actions des autres pays. Mais nous en avons sur ce que nous nous offrons, sur ce que nous bâtissons pour répondre à nos propres besoins. Le Canada est en train de bâtir la plus forte économie du G7, une économie qui dépend moins des puissances étrangères et qui est plus résiliente face aux secousses mondiales. Devant l'incertitude qui pèse sur le monde, nous veillons à ce que nos travailleurs et nos entreprises soient prospères en affirmant la force du Canada à l'intérieur de ses frontières. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Notre gouvernement comprend l'incertitude et les préoccupations que ressentent bon nombre de Canadiens et de Canadiennes à la suite des droits de douane imposés par les États-Unis. C'est pourquoi nous restons déterminés à continuer d'utiliser tous les outils à notre disposition pour soutenir la population et les entreprises canadiennes. »

-- L'hon. Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne

« Nous comprenons l'incertitude à laquelle font face un grand nombre de Canadiens et de Canadiennes en raison des droits de douane imposés par les États-Unis et de l'évolution du commerce mondial. Ainsi, notre gouvernement prend des mesures ambitieuses et ciblées, en investissant dans l'ingéniosité de nos travailleurs et la résilience de nos industries. Ces mesures vont permettre aux entreprises de disposer des liquidités nécessaires pour s'adapter, aux travailleurs d'acquérir les compétences requises pour diriger, et à notre économie de prospérer dans un avenir plus autonome et diversifié. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« L'industrie canadienne est le pilier de l'économie de notre pays. Notre gouvernement investit de manière stratégique dans nos travailleurs et nos industries afin de bâtir l'économie la plus résiliente du G7. L'annonce d'aujourd'hui marque une autre étape importante dans notre mission visant à bâtir une seule économie canadienne, à renforcer notre capacité concurrentielle à l'échelle mondiale et à diversifier nos échanges commerciaux. Il s'agit d'un moment charnière pour l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes, au moment où nous bâtissons une prospérité à long terme dans toutes les régions de notre pays. »

-- L'hon. Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« La vigueur de notre économie repose sur les travailleurs canadiens. En investissant dans les compétences, la formation et les ressources, nous aidons les travailleurs à relever les défis d'aujourd'hui et à jouer un rôle de premier plan dans l'économie de demain. La réussite des travailleurs canadiens profite à l'ensemble du Canada. »

-- L'hon. Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« À ce moment charnière, nous devons veiller à ce que notre économie soit résiliente et autonome. Grâce à la nouvelle politique "Achetez canadien", nous mettons à profit notre pouvoir d'achat pour renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales et stimuler la prospérité. Alors que nous bâtissons à un rythme jamais vu depuis des générations, les marchés publics favoriseront la croissance au profit des travailleurs et des entreprises partout au Canada. »

-- L'hon. Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

« Les agriculteurs canadiens travaillent sans relâche pour cultiver les meilleurs produits au monde. Notre gouvernement les soutient, et nous continuerons à promouvoir un accès équitable aux marchés, à accroître notre compétitivité et à aider les producteurs à gérer les répercussions d'un environnement commercial mondial en pleine évolution. »

-- L'hon. Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les travailleurs canadiens sont hautement qualifiés et ont démontré à maintes reprises qu'ils sont capables de relever le défi. Le soutien que le gouvernement annonce aujourd'hui vise à aider les travailleurs à tirer profit du soutien ciblé et de la formation professionnelle dont ils ont besoin pour faire face aux pressions du commerce mondial. Nous voulons que les travailleurs canadiens sachent qu'ils peuvent bénéficier d'un soutien du revenu pour eux-mêmes, leurs familles et leurs communautés. »

-- L'hon. John Zerucelli, secrétaire d'État (Travail)

